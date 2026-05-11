Los famosos y artistas convocaron a la Marcha Federal Universitaria con un fuerte mensaje: "Imaginen cómo sería..."

La tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa mantiene en vilo al país. En la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria , pautada para este martes 12 de mayo, diversos artistas, actores y famosos coparon las redes sociales con un mensaje claro en defensa de la educación pública.

La movida tomó fuerza a través de dos videos difundidos por el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En cuestión de horas, los clips lograron unificar las voces de actores, músicos y referentes de la cultura nacional, quienes se pusieron la camiseta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario frente al avance del ajuste.

Embed - Los famosos y artistas que convocaron a la Marcha Federal Universitaria con un fuerte mensaje: "Imaginemos como sería la..."

El material reunió a personalidades de todos los ámbitos que habitualmente marcan agenda. Por un lado, figuras como Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Celeste Cid, Lizy Tagliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán y Joaquín Levinton alzaron la voz para frenar el vaciamiento. "La universidad es de todos, para todos y la tenemos que defender" , es uno de los ejes centrales del mensaje que busca concientizar a sus miles de seguidores sobre la gravedad de la situación.

A esta fuerte banca se le sumó un segundo aluvión de estrellas en un formato similar. Referentes de diversas áreas, como Ca7riel , Dalma Maradona, Michel Noher, Esteban Lamothe, Cecilia Roth y Juan Minujín, e ídolos indiscutidos como León Gieco , le aportaron aún más volumen al reclamo. También se sumaron Claudia Piñeiro y Samanta Schweblin, Pilar Gamboa y Malena Pichot, y dejaron en claro que sin presupuesto no hay futuro para el arte, la cultura ni la ciencia nacional.

Números en rojo y el riesgo en la salud pública

Embed - Los famosos y artistas que convocaron a la Marcha Federal Universitaria con un fuerte mensaje: "Imaginemos como sería la..."

El apoyo de las celebrities no es solo una cuestión de imagen o postura simbólica; el reclamo tiene bases de extrema urgencia. Desde la organización advierten que el sector atraviesa una crisis sin precedentes. Uno de los puntos más críticos es la necesidad de una recomposición salarial urgente para el personal docente y no docente, un sector que, según los últimos datos oficiales, viene acumulando una pérdida de su poder adquisitivo superior al 43% desde diciembre.

Pero el recorte no solo golpea y vacía las aulas. La falta de presupuesto también pone en jaque a la salud pública. En los videos se hace eco del estado crítico del emblemático Instituto de Oncología Ángel Roffo, dependiente de la UBA, cuyo desfinanciamiento pone en riesgo directo la atención de miles de pacientes oncológicos.

Frente a este duro panorama, y con el sólido respaldo de diversas casas de estudio de todo el país, la convocatoria es este martes desde las 14 horas, partiendo desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, la comunidad educativa y las figuras del espectáculo marcharán codo a codo en un nuevo capítulo de esta lucha por la educación gratuita, la ciencia y la soberanía nacional.