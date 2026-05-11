Mauro Icardi compartió una foto íntima de la China Suárez en Turquía y se volvió viral

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran disfrutando de un merecido descanso luego del triunfo que le otorgó el título al Galatasaray. El futbolista argentino participó del encuentro y, tras los festejos, se quedó disfrutando en el campo de juego junto a la actriz, los hijos de ella y una de las hijas que tuvo con Wanda.

Además, compartió un picante posteo dedicado a las menores donde dejó en claro que "ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias, nos quisieron alejar con mentiras . Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz".

Horas más tarde publicó una foto íntima de la China Suárez donde se la podía ver con una bikini negra posando al lado de una pileta y teniendo en su pie una pelota. La imagen se viralizó al igual que el texto que eligió para acompañar la historia de Instagram.

"Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", expresó el jugador. Esto fue luego de una sorpresiva publicación que hizo Wanda Nara desde Uruguay, donde se encuentra grabando una película.

La conductora de Telefe subió una foto con una bata de color rosada, sin remera y con la frase "motorhome". Los usuarios rápidamente lo asociaron con una indirecta a la China, recordando el supuesto encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña en un motorhome mientras grababan una película.