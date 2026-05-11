Martín Migueles se encuentra en medio de un fuerte escándalo, ya que forma parte de la causa SIRA . La Justicia accedió a chats en los que la pareja de Wanda Nara les ofrecía acelerar trámites del Sistema de Importaciones de la República Argentina para acceder al dólar oficial.

En uno de los audios que le envió a uno de sus contactos, le expresó que "si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”. En otro audio, agregó: "Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos, y te sale en una semana con toda la furia".

Con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles y en Puro Show revelaron los bienes millonarios que posee Migueles. Fue Angi Balbiani, panelista del programa, quien reveló la información: " A lo que yo vine es a mostrar la belleza de la ostentación que maneja . La gente que se compra excesivamente carteras y relojes es porque quiere quedarse con mucha plata en un bien que no sea en efectivo ".

Autos y relojes: revelan los millonarios bienes de Martín Migueles en medio del escándalo por la causa SIRA

Posteriormente, mostraron videos de Migueles donde filmaba los diferentes relojes de marcas muy conocidas. Los precios de los mismos van desde $95.000 dólares hasta $600.000 dólares.

Relojes Migueles Los relojes de Martín Migueles que mostraron en Puro Show. Foto: captura de video / El Trece.

Los vehículos de Martín Migueles que dieron a conocer en Puro Show

Pero esto no es todo, ya que también posee diferentes vehículos. Entre los que se encuentran una Porsche Macan del 2017 que tiene un valor de entre "$107.000 y $127.000 dólares" y una Ford Raptor que arranca desde $100.000 dólares, según la palabra de la periodista.

Autos Migueles Los vehículos de Martín Migueles que mostró Angi Balbiani en El Trece. Foto: captura de video / El Trece.

Pampito, conductor del programa de El Trece, dejó en claro que "quizás los estaba mostrando para venderlos, pero el tema es cómo llegó a comprarlos y eso es lo que está investigando la Justicia".