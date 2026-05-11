Mario Pergolini reapareció tras la muerte de su madre y dejó un sentido mensaje: "Gracias por el cariño"

Mario Pergolini sufrió la triste pérdida de Beatriz, su mamá, y decidió no grabar dos programas de Otro Día Perdido para poder despedirla y acompañar a su familia. El conductor reapareció este lunes en su programa de Vorterix tras lo sucedido.

"Gracias a todos, antes que nada. No quiero hacer mucho con todo esto" , comenzó diciendo el periodista frente a cámara. Recordemos que en las últimas semanas su mamá se encontraba internada y él destacó en El Trece que "por razones de la vida, últimamente estoy mucho en una clínica y no por mí".

"Gracias a todos por el cariño, han sido todos muy gentiles conmigo y con mi familia han sido muy respetuosos. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento ", cerró Mario en Vorterix.

Mario Pergolini repareció en su programa de radio tras la muerte de su madre: "Gracias por el cariño"

El conductor volverá este lunes también a Otro Día Perdido tras el fallecimiento de su madre. La invitada será la querida Marcela Kloosterboer y el programa se podrá ver por El Trece a partir de las 22:30.

El día que Mario Pergolini recordó a su madre en Otro Día Perdido

El día en que Mario Pergolini recordó a su madre en su programa de El Trece y conmovió a todos

Quien también se expresó fue su hijo y generó emoción al recordar a su abuela: "Me quedó una mini deuda pendiente, nunca le cociné. Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo".