Revelan cuándo vuelve Mario Pergolini a su programa tras el duro momento que lo alejó de las grabaciones

Mario Pergolini atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, Beatriz Mancione, situación que lo llevó a hacer un paréntesis en las grabaciones de Otro día perdido (eltrece). Mientras el conductor transita el duelo, dieron a conocer cuándo retomará con su participación al frente del late night que sale al aire de lunes a viernes en el prime time nocturno.

Tras el fallecimiento de su mamá, Pergolini priorizó compartir tiempo con su familia y en los últimos días el canal decidió emitir programas grabados con anticipación.

Si bien Mario Pergolini suele hablar muy poco sobre su vida privada, en algunas entrevistas destacó la independencia y fuerte personalidad de su madre. En tanto que sobre la salud de la mujer, el icónico conductor reveló durante una nota con María O'Donnell que apeló a la inteligencia artificial para ayudar a su progenitora cuando quedó ciega después de los 70 años, hecho que impactó duramente en su cambio de vida.

Mario Pergolini y un paréntesis fuera del aire por un doloroso motivo mario pergolini Mario Pergolini, alejado por unos días de la televisión tras la muerte de su madre. Captura de video eltrece

Respecto al uso de la tecnología, Pergolini contó en esa charla que instaló un dispositivo de voz apto para la interacción con su mamá, sobre todo en momentos en que ella se despierta en plena madrugada y no cuenta con ningún cuidador que la asista. “Si yo, con los problemas que tiene mi madre, pudiera tener un robot, se lo daría”, sumó el anfitrión de Otro día perdido al referirse a la posibilidad de ir más allá en el soporte para el cuidado de su madre.