El día en que Mario Pergolini recordó a su madre en el programa de El Trece
En las últimas horas confirmaron el triste fallecimiento de Beatriz y se viralizó el momento en el que el conductor habló de ella en Otro Día Perdido.
Mario Pergolini y toda su familia se encuentran pasando unas horas difíciles luego del fallecimiento de su madre. El conductor, tras esta situación, decidió suspender las grabaciones de Otro Día Perdido y en las últimas horas se viralizó la mención del conductor en El Trece.
El periodista Pablo Montagna fue quien compartió la información sobre el fallecimiento de Beatriz: "Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido".
Mario mencionó a su madre en la emisión del miércoles y allí, mientras hablaban de ropa interior, recordó el consejo que le daba Beatriz años atrás: "Está la frase de las madres, que te dicen que, si por si tenés un accidente, en la ambulancia te vean bien vestidos".
El momento en que Mario Pergolini recordó a su madre en Otro Día Perdido
"Por razones de la vida, últimamente estoy mucho en una clínica y no por mí, sino que sería en una psiquiátrica, no es mi caso. Los primeros días me tocó estar en Emergencias y vi pasar muchos desarmados, y justo pasa uno con una combinación horrenda y dije: ‘Mirá mi mamá, cuánta verdad’", comentó Mario Pergolini.
"Ese consejo de madre que uno dice: ‘Mamá, ¿quién se va a preocupar?’. Y lo vi pasar… Yo creo que el médico opina. Ahí, mientras están operando…", expresó el periodista. Esto pasó horas antes del fallecimiento de su madre.