El día en que Mario Pergolini recordó a su madre en el programa de El Trece

Mario Pergolini y toda su familia se encuentran pasando unas horas difíciles luego del fallecimiento de su madre. El conductor, tras esta situación, decidió suspender las grabaciones de Otro Día Perdido y en las últimas horas se viralizó la mención del conductor en El Trece.

El periodista Pablo Montagna fue quien compartió la información sobre el fallecimiento de Beatriz: " Falleció la madre de Mario Pergolini . Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido".

Mario mencionó a su madre en la emisión del miércoles y allí, mientras hablaban de ropa interior, recordó el consejo que le daba Beatriz años atrás: "Está la frase de las madres, que te dicen que, si por si tenés un accidente, en la ambulancia te vean bien vestidos ".

El día en que Mario Pergolini recordó a su madre en su programa de El Trece y conmovió a todos

"Por razones de la vida, últimamente estoy mucho en una clínica y no por mí, sino que sería en una psiquiátrica, no es mi caso. Los primeros días me tocó estar en Emergencias y vi pasar muchos desarmados, y justo pasa uno con una combinación horrenda y dije: ‘Mirá mi mamá, cuánta verdad’", comentó Mario Pergolini.

Captura de pantalla 2026-05-07 210813 Mario Pergolini recordó a su madre en Otro Día Perdido. Foto: captura de video / América TV.

"Ese consejo de madre que uno dice: ‘Mamá, ¿quién se va a preocupar?’. Y lo vi pasar… Yo creo que el médico opina. Ahí, mientras están operando…", expresó el periodista. Esto pasó horas antes del fallecimiento de su madre.