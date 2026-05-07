La dolorosa pérdida que golpea a Mario Pergolini y la fuerte decisión que tomó con su programa
El presentador está de luto. A raíz de lo sucedido, se comunicó lo que sucederá con su ciclo: los detalles.
Mario Pergolini se encuentra atravesando uno de los golpes más difíciles y dolorosos de su vida en el ámbito personal tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Beatriz. A raíz de este suceso, se dio a conocer lo que sucederá con su ciclo televisivo.
El anuncio en redes
El periodista de espectáculos Pablo Montagna comunicó el hecho a través de sus plataformas digitales. Con un mensaje conciso en su cuenta oficial de X, el comunicador informó sobre la pérdida familiar y detalló cómo esto afectaría directamente la emisión televisiva del programa.
“Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido”, escribió Montagna, confirmando que la grabación habitual quedó suspendida y que el canal optó por emitir un compilado especial para cubrir la franja horaria respetando el duelo del conductor.
La reacción de Pergolini
Fiel a su estilo reservado en lo que respecta a su intimidad, hasta el momento Mario Pergolini ha decidido mantener el silencio. El presentador no ha realizado declaraciones públicas ni ha volcado sus sentimientos en sus redes sociales, eligiendo refugiarse en la privacidad de su entorno más cercano para transitar el profundo dolor que significa la partida de una madre.