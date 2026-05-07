La dolorosa pérdida que golpea a Mario Pergolini y la fuerte decisión que tomó con su programa

El presentador está de luto. A raíz de lo sucedido, se comunicó lo que sucederá con su ciclo: los detalles.

Mario Pergolini se encuentra atravesando uno de los golpes más difíciles y dolorosos de su vida en el ámbito personal tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Beatriz. A raíz de este suceso, se dio a conocer lo que sucederá con su ciclo televisivo.

El anuncio en redes mario pergolini Mario Pergolini y una difícil situación personal. X / @pablomontagna

El periodista de espectáculos Pablo Montagna comunicó el hecho a través de sus plataformas digitales. Con un mensaje conciso en su cuenta oficial de X, el comunicador informó sobre la pérdida familiar y detalló cómo esto afectaría directamente la emisión televisiva del programa.

“Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido”, escribió Montagna, confirmando que la grabación habitual quedó suspendida y que el canal optó por emitir un compilado especial para cubrir la franja horaria respetando el duelo del conductor.

La reacción de Pergolini Mario Pergolini - Portada (4) El presentador permanece en silencio. Foto: captura de video / El Trece.