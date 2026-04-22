Mario Pergolini logró levantar el rating con un querido campeón olímpico como invitado

Mario Pergolini } fue la gran apuesta del 2025 para El Trece y este año ya estrenó su segunda temporada, tras meses de espera. El conductor volvió renovado en cuanto a su equipo, ya que Laila Roth se bajó del proyecto y en su lugar incluyeron a Evelyn Botto.

Desde que comenzó el nuevo ciclo, los números no fueron tan buenos y tuvo una fuerte caída con la entrevista a Jonatan Viale. En aquel programa tuvo un pico de tan solo 4.0 puntos de rating , la peor marca desde que empezó en este 2026.

En el inicio de esta semana la situación cambió, debido a que comenzó a mejorar el número de audiencia. El día lunes obtuvo un pico de 5.1 puntos con Martín Campilongo como el invitado principal.

Mientras que este martes y con un esfuerzo de producción, Luis Scola fue quien visitó al conductor de El Trece. Con la presencia del campeón olímpico, sus números sorprendieron y se posicionó como el segundo programa más visto en la franja.

Captura de pantalla 2026-04-22 073603 Mario Pergolini tuvo un martes sólido en cuanto al rating. Foto: X / @PlusRating.

A las 22:48, el rating se estableció en 5.8 puntos para Pergolini y, pasadas las 23:00 horas, ya con la presencia de quien formó parte de la Generación Dorada del básquet, se estableció en 6.6 puntos. Otro Día Perdido quedó atrás de Gran Hermano, que en esta oportunidad llegó a tener más de 14 puntos de rating.

Así fue la presentación de Luis Scola en Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini

Luis Scola fue el gran invitado de la noche del martes en el programa de Mario Pergolini y tuvo una presentación a la altura de lo que significa para el deporte argentino. El deportista que logró la medalla de oro en Atenas 2004 se mostró feliz de estar en El Trece.

Mario Pergolini junto a Luis Scola

"Una gran persona, un gran tamaño y un gran embajador, nuestro invitado del día de hoy", expresó el conductor y Agustín Aristarán pasó a presentarlo con la clásica canción que le dedica a cada invitado que se sienta en el living.