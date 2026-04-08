¿Pergolini o Boca? Así le fue en rating a la televisión argentina en una noche futbolera de Copa Libertadores

Con relatos de Giralt y Varsky, el Xeneize volvió a la Copa y dejó a "Es mi sueño" y "LAM" muy lejos en el podio.

Quién se llevó la copa del rating el martes 7. / Instagram @leandroparedes20 - Captura TV

Cuando muchos daban por muerta a la pantalla chica, el fútbol en vivo llegó para demostrar que es el único capaz de resucitar el encendido. En una noche que quedará para el recuerdo, el debut de Boca Juniors en la Conmebol Libertadores no solo paralizó los corazones xeneizes, sino que destrozó los números del rating, dejando a la competencia en la mira y con cifras para el olvido.

El Xeneize copó la parada y dejó a todos en jaque Con picos que rozaron los 18 puntos, la transmisión de Telefe se convirtió en un tsunami que arrasó con todo a su paso. La pelota empezó a rodar en Chile y, automáticamente, el encendido de Telefe se fue a las nubes.

Universidad Católica vs Boca Copa Libertadores 2026 Leandro Paredes Leandro Paredes fue quien celebró el primer gol de Boca ante Universidad Católica. Fotobaires Bajo la atenta mirada de Sofi Martínez desde el campo de juego, el debut del equipo de Claudio Úbeda frente a Universidad Católica arrancó con un piso sólido, pero explotó cuando Leandro Paredes mandó la pelota a la red a los quince minutos: el rating trepó a los 16 puntos en un abrir y cerrar de ojos.

Mientras tanto, en El Trece, Guido Kaczka intentaba resistir el embate con Es mi sueño. A pesar del "verde perfecto" de Noelia Álvarez, el programa apenas lograba arañar los 5 puntos, quedando muy por debajo de la marea azul y oro.

El golazo de Paredes para el 1-0 de Boca La noche no solo fue fútbol; el escándalo también se mudó al living de Mario Pergolini. En Otro día perdido, el conductor no se guardó nada y lanzó un fuerte descargo sobre los ataques presidenciales a la prensa y la guerra mediática entre Yanina Latorre y Maru Botana.