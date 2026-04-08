Emanero contó un dato que nadie sabía sobre el vínculo que mantiene con la legendaria conductora de El Trece.

Emanero explicó el vínculo que tiene con la leyenda de la televisión.

Emanero fue el invitado de Mario Pergolini en la emisión de Otro Día Perdido en la jornada del martes. El artista habló sobre el video viral del encuentro con una abuelita fanática de él y también sobre el parentesco que lo une con Mirtha Legrand.

Todo comenzó cuando el conductor de El Trece fue directo con esa pregunta y el cantante no dudó en contestar: "Me enteré, ¿sos pariente de Mirtha Legrand?". De hecho, tiempo atrás Emanero estuvo junto Juana Viale en la mesaza de los días domingos.

"Algo así. Mirtha no sabe esto. Fui a la mesa de Juana y no lo quise contar. Me da un poco de vergüenza", comenzó diciendo el artista sobre este sorpresivo y desconocido dato que reveló en el ciclo de El Trece.

Emanero reveló el vínculo que tiene con Mirtha Legrand Emanero reveló el inesperado vínculo que tiene con Mirtha Legrand y sorprendió a Mario Pergolini Luego, agregó: "Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela Tinayre, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. Mirtha y mi abuelo tenían padres que eran hermanos".