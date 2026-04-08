Presenta:

Mdz Show

|

Emanero

Emanero reveló el inesperado vínculo que tiene con Mirtha Legrand y sorprendió a Mario Pergolini

Emanero contó un dato que nadie sabía sobre el vínculo que mantiene con la legendaria conductora de El Trece.

MDZ Show

Emanero explicó el vínculo que tiene con la leyenda de la televisión.&nbsp;

Emanero explicó el vínculo que tiene con la leyenda de la televisión. 

Fotos: captura de video YouTube El Trece / Instagram: @mirthalegrand.

Emanero fue el invitado de Mario Pergolini en la emisión de Otro Día Perdido en la jornada del martes. El artista habló sobre el video viral del encuentro con una abuelita fanática de él y también sobre el parentesco que lo une con Mirtha Legrand.

Todo comenzó cuando el conductor de El Trece fue directo con esa pregunta y el cantante no dudó en contestar: "Me enteré, ¿sos pariente de Mirtha Legrand?". De hecho, tiempo atrás Emanero estuvo junto Juana Viale en la mesaza de los días domingos.

"Algo así. Mirtha no sabe esto. Fui a la mesa de Juana y no lo quise contar. Me da un poco de vergüenza", comenzó diciendo el artista sobre este sorpresivo y desconocido dato que reveló en el ciclo de El Trece.

Emanero reveló el vínculo que tiene con Mirtha Legrand

Emanero reveló el inesperado vínculo que tiene con Mirtha Legrand y sorprendió a Mario Pergolini

Luego, agregó: "Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela Tinayre, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. Mirtha y mi abuelo tenían padres que eran hermanos".

Mirtha Legrand - Portada
Emanero es pariente de Mirtha Legrand.

Emanero es pariente de Mirtha Legrand.

"Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje", expresó Emanero sobre el vínculo.

Archivado en

Notas Relacionadas