Fabián Doman confirmó la verdad sobre el vínculo de Alberto Fernández y Rosmery Maturana: "Mucho antes..."

A unos días de los famosos audios de Rosmery Maturana con Javier Milei , los cuales contextualizaban una charla íntima, suscitaron a cataratas de memes y levantaron una ola más de viralización en las redes sociales; la mujer no se quedó allí y confesó haber tenido un touch and go con el expresidente, Alberto Fernández.

En Ensobrados, programa conducido por Fabián Doman, la asesora de imagen expresó haber acompañado al exmandatario antes de su candidatura presidencial: " Cuatro veces nos vimos... tengo dos horas de pruebas en pendrive ". Ante sus dichos, Fernández no perdió tiempo y reveló la verdad del supuesto vínculo con la mediática.

"Me escribió el Expresidente de la Nación, Alberto Fernández . Dice que conoce a Oscurita porque viene con un grupo de dirigentes peronistas", inició el relato Doman en la mañana de Carnaval Stream.

Luego, aclaró el vínculo con la mujer y desmintió categóricamente las versiones de la misma: "Mucho antes de que el sea presidente, dice que nunca tuvo una relación con ella. Que no es cierto lo de las cuatro veces, el touch and go, ni el pendrive".

"Es todo falso, y coincide conmigo de que no cree que Milei tuvo intimidad con Oscurita", expresó Doman al referirse sobre lo sucedido con el mandatario actual. Y completa: "El da a entender que el no la tiene grabada en su teléfono, que intentó grabar a la Quinta de Olivos muchas veces y no entró".

Para cerrar su relato (y también el tema), desmintió los relatos de la rubia, los cuales referían a su acompañamiento cuando el expresidente perdió a su madre: "Bajo ningún punto de vista habló de política con él, y nunca pudo saber la historia de cuando él fue electo candidato a presidente".