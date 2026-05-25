Guillermo Coppola se sinceró sobre su vida y fue contundente: "Me arrepiento de..."

Guillermo Coppola es uno de los personajes del espectáculo que más conoció a Diego Armando Maradona, ya que fue su representante. El empresario dialogó con el programa Puro Show en El Trece y allí hizo una confesión fuerte sobre su vida.

El conductor Matías Vázquez le consultó si se arrepentía de algo y fue en ese mismo instante en que la respuesta los sorprendió por completo: "Me arrepiento de haber fumado" , expresó el expresentante de uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol.

También aclaró el problema de salud por el que está pasando debido al cigarrillo: "El pulmón es una esponja y el mío está rígido, entonces me cuesta (la respiración) " . En otra parte comentó que utiliza un sistema para poder respirar mejor.

Guillermo Coppola se sinceró en televisión sobre su vida y fue contundente: "Me arrepiento de..."

En el mes de marzo de este año, Guillermo Coppola fue internado en la Fundación Favaloro. El diagnóstico que derivó en su internación fue justamente una hipertensión pulmonar que tuvo que ser tratada en el sanatorio.

Captura de pantalla 2026-05-25 165334 Guillermo Coppola habló sobre su vida. Foto: captura de video / El Trece.

Federico Flowers, periodista de espectáculos, comentó en aquel momento que "Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre".