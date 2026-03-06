Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro y hay preocupación por su salud
El empresario fue hospitalizado este viernes por la mañana tras sufrir una complicación en su sistema respiratorio.
La preocupación se instaló en el mundo de la farándula este viernes tras conocerse la noticia sobre la salud de una de las figuras más carismáticas del país. Guillermo Coppola, el histórico exmanager de Diego Maradona, debió ser ingresado de urgencia en la Fundación Favaloro.
La alarma se encendió temprano por la mañana, cuando el empresario de 77 años no ocupó su habitual silla en el programa radial No todo está dicho, que conduce Guido Kaczka, despertando una ola de interrogantes entre sus compañeros y la audiencia.
El diagnóstico que obligó al traslado inmediato de Guillermo Coppola
Los detalles del cuadro clínico fueron revelados por el periodista Fede Flowers en el ciclo radial de Luis Majul por El Observador. Según precisó el cronista: "me llegó 9:54 y me confirman el diagnostico de hipertensión pulmonar. Me dicen que lo internaron hoy y que está acompañado por su familia".
El diagnóstico obligó a los facultativos a decidir un monitoreo constante, dado el historial médico del empresario, quien en los últimos tiempos también ha manifestado complicaciones vinculadas a su sistema cardiovascular.
El impacto del coronavirus en 2021 parece ser la raíz de esta nueva crisis. Cabe recordar que, en aquel entonces, Coppola atravesó una situación crítica que lo mantuvo 13 días en terapia intensiva.
Sobre este punto, Flowers fue contundente: “Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”. Estas secuelas crónicas habrían debilitado su capacidad respiratoria, derivando en la internación actual.
A pesar de la lógica inquietud que genera el nombre de la Fundación Favaloro, el cronista llevó algo de calma al confirmar que el "manager de los managers" se encuentra estable y rodeado de sus seres queridos. La familia ha optado por el hermetismo y aún no ha emitido un comunicado oficial, pero el seguimiento médico es riguroso debido a la fragilidad que arrastran sus pulmones desde hace cinco años.