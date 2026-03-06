Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro y hay preocupación por su salud

La preocupación se instaló en el mundo de la farándula este viernes tras conocerse la noticia sobre la salud de una de las figuras más carismáticas del país. Guillermo Coppola , el histórico exmanager de Diego Maradona, debió ser ingresado de urgencia en la Fundación Favaloro.

La alarma se encendió temprano por la mañana, cuando el empresario de 77 años no ocupó su habitual silla en el programa radial No todo está dicho, que conduce Guido Kaczka, despertando una ola de interrogantes entre sus compañeros y la audiencia.

Los detalles del cuadro clínico fueron revelados por el periodista Fede Flowers en el ciclo radial de Luis Majul por El Observador. Según precisó el cronista: "me llegó 9:54 y me confirman el diagnostico de hipertensión pulmonar. Me dicen que lo internaron hoy y que está acompañado por su familia".

El diagnóstico obligó a los facultativos a decidir un monitoreo constante, dado el historial médico del empresario, quien en los últimos tiempos también ha manifestado complicaciones vinculadas a su sistema cardiovascular.

Guillermo Coppola y su jarrón El ex manager de Diego Maradona le puso precio a su mítico objeto decorativo. Foto: Instagram Guillermo Coppola / Captura video

El impacto del coronavirus en 2021 parece ser la raíz de esta nueva crisis. Cabe recordar que, en aquel entonces, Coppola atravesó una situación crítica que lo mantuvo 13 días en terapia intensiva.

guillermo coppola.jpg El empresario de 77 años se ausentó de su programa radial con Guido Kaczka por su ingreso hospitalario.Guillermo Coppola se reunió con el Gobierno y reveló el motivo. Archivo MDZ

Sobre este punto, Flowers fue contundente: “Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”. Estas secuelas crónicas habrían debilitado su capacidad respiratoria, derivando en la internación actual.

Guillermo Coppola Las secuelas del Covid-19 sufrido en 2021 volvieron a afectar la salud respiratoria del exmanager. Captura de TV Telefe Noticias.

A pesar de la lógica inquietud que genera el nombre de la Fundación Favaloro, el cronista llevó algo de calma al confirmar que el "manager de los managers" se encuentra estable y rodeado de sus seres queridos. La familia ha optado por el hermetismo y aún no ha emitido un comunicado oficial, pero el seguimiento médico es riguroso debido a la fragilidad que arrastran sus pulmones desde hace cinco años.