Evangelina Anderson lloró en vivo al hablar de Ian Lucas y la filtración de sus fotos: "Me cuesta mucho confiar en los hombres"

Luego de que Ian Lucas revelara, a través de un comunicado, que mantuvo un vínculo con Evangelina Anderson fuera de MasterChef Celebrity, la modelo decidió hablar públicamente y dar su versión en televisión. Lo hizo este viernes durante una entrevista en Cortá por Lozano .

"Como todos saben, vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de resguardar mi intimidad y en este momento no me queda otra que aclarar lo que está pasando", comenzó diciendo la participante del reality que se emite por Telefe.

En la misma línea, Anderson negó de forma contundente que haya habido un romance con el influencer: "No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó, para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó".

Durante la entrevista también cuestionó la difusión de imágenes en las que se los ve besándose, material que se viralizó en las últimas horas. Entre lágrimas, sostuvo que la situación la incomodó profundamente y que no le agradó la manera en que se expuso ese momento. Para la modelo, incluso si hubiese existido algo más, no habría sido correcto hacerlo público de esa forma. Además, remarcó que quienes compartieron el reality con ambos podrían confirmar cómo era realmente la relación entre ellos. Según afirmó, sus compañeros del programa no presenciaron actitudes que indicaran un romance.

Evangelina Anderson también relató que el tema llegó a afectar la dinámica familiar. Explicó que tuvo que conversar con su hijo mayor sobre lo que estaba ocurriendo mediáticamente, algo que le resultó incómodo y doloroso, especialmente porque considera que se trata de un asunto menor que terminó tomando gran dimensión pública.

A pesar del conflicto, la concursante de MasterChef Celebrity evitó confrontar directamente con Lucas y tuvo palabras moderadas hacia él. Señaló que lo aprecia, aunque cree que el manejo del tema no fue el adecuado. También sostuvo que la imagen que generó revuelo fue enviada por el propio influencer, o por alguien de su entorno, y explicó que se trataba de un momento ocurrido al finalizar una fiesta organizada por el cantante Luck Ra, cuando los presentes comenzaron a pedirles que se dieran un beso.

evangelina ian lucas Anderson negó tener un vínculo con el influencer. Archivo MDZ

"Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", se sinceró la modelo. Además, sostuvo que no se sintió "respetada" por Ian Lucas después del descargo y la filtración de fotos.

Si bien aseguró que no se pueden "juzgar los sentimientos de los demás", se preguntó: "¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?". "Tengo unos intereses muy diferentes a los suyos", sumó Anderson.

Evangelina Anderson en Cortá por Lozano 2 La modelo rompió en llanto en el programa que conduce Verónica Lozano. Captura de pantalla Youtube Telefe.

"Me costó mucho volver a estar bien y me cuesta mucho confiar en los hombres después de lo que viví, estuve 18 años con Martín", confesó Evangelina. Sobre esta línea, compartió un consejo que le dio Susana Roccasalvo: "Me dijo: 'No te metas con nadie del ambiente'".

El punto de quiebre fueron sus hijos. En medio de su descargo después de la polémica, la modelo no pudo evitar contar cómo se vivió la situación puertas adentro, y al hacerlo no contuvo las lágrimas. "Parece que traigo mucho a mis hijos, pero ellos no la pasaron nada bien con lo que han dicho de mí en televisión. De verdad, la gente se olvida, pero mis hijos no. Yo lo hablé con mis hijos y fue muy doloroso lo que vivimos como familia", recordó la participante.

"Estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental, todo el mundo señalándome por la separación. Mi limite fueron mis hijos y a partir de ahí decidí no exponer nada más. No tengo porque exponer un vínculo que para mí no fue. Yo quería lo mejor para Ian, se lo he dicho. Yo siempre fui muy clara con él", expresó Evangelina Anderson.