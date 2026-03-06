Roberto García Moritán reveló el impactante motivo por el que terminó en una clínica cuando se separó de Pampita: "Me llevé puesto a..."

El exmandatario se sinceró en Ya fue todo sobre uno de los momentos más complicados de su vida e hizo una confesión al respecto que sorprendió a todos.

En septiembre de 2024, se conoció la separación de Pampita con Roberto García Moritán, lo que generó un fuerte revuelo mediático. Poco tiempo después de confirmarse la ruptura, el economista se alojó durante algunas semanas en un centro de rehabilitación en la provincia de Entre Ríos.

La situación generó múltiples especulaciones sobre los motivos de esa decisión: desde problemas personales hasta teorías vinculadas con adicciones o con el impacto emocional de la separación. Incluso aparecieron fotos que lo mostraban dentro de ese establecimiento, lo que alimentó aún más las conjeturas.

Te puede interesar Jorge Rial no tuvo piedad con Roberto García Moritán y lo destrozó en redes

Roberto García Moritán El empresario se encuentra nuevamente en pareja. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Ahora, el exfuncionario habló públicamente del tema en el programa de streaming Ya fue todo y explicó por primera vez qué fue lo que realmente ocurrió.

En medio de la charla, Moritán sorprendió al aclarar la situación: "Pará, no fue una internación". Luego detalló el episodio que lo llevó a tomar distancia por unos días: "Yo venía manejando con la cabeza quemada y me llevé puesto a un remisero y lo choqué".

Esto fue lo que dijo Roberto García Moritán en Ya fue todo Roberto García Moritán Contó El Motivo De Su Estadía En La Clínica Según relató, el accidente fue el detonante para darse cuenta de que necesitaba frenar y bajar el ritmo: "Me bajé y le pedí perdón, había tres señoras atrás que me saludaron y me dieron besos. Me di cuenta que estaba con la cabeza quemada y le pregunté a un amigo si me recomendaba esa clínica y me dijo 'anda, vas te relajas, comes comida sana, te va a venir bien'".