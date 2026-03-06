"Si arranco, no paro": Guillermo Francella rompió el silencio tras su encuentro con Elba Marcovecchio
El actor fue consultado por la charla que tuvo con la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar y contó la verdad.
Un encuentro en un evento terminó generando versiones inesperadas en el mundo del espectáculo. Guillermo Francella y Elba Marcovecchio coincidieron en el cumpleaños del periodista Baby Etchecopar y una conversación entre ambos despertó rumores sobre un supuesto acercamiento.
Frente a la repercusión que tomó la situación, el protagonista de numerosas comedias argentinas decidió dar su versión. Lo hizo en una entrevista telefónica con el programa Toti 910, conducido por Toti Pasman en Radio La Red AM 910, donde fue consultado por la periodista Pilar Smith.
"Fue raro", dijo de entrada el actor por los rumores que circularon. Y remarcó cómo se dio ese diálogo con la abogada que despertó el sorpresivo rumor.
"Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más", aclaró el artista.
La periodista le comentó entonces que algunas versiones ya hablaban de un romance entre ambos: "Se hablaba de una charla a romance, ya era un montón". "Esa es la palabra, era un montón, está muy bien definida", respondió Francella.
En medio del intercambio, Pasman intervino con humor y recordó una de las frases más populares de Francella. "O sea que no salió un a comerla, eso no pasó en el cumple", lanzó el conductor entre risas.
Finalmente, Guillermo Francella, que en 2025 confirmó su separación de Marynés Breña después de casi 40 años de relación, cerró el tema con una respuesta distendida sobre la charla con Marcovecchio: "No, si yo arranco no paro".