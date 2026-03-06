"Si arranco, no paro": Guillermo Francella rompió el silencio tras su encuentro con Elba Marcovecchio

El actor fue consultado por la charla que tuvo con la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar y contó la verdad.

Un encuentro en un evento terminó generando versiones inesperadas en el mundo del espectáculo. Guillermo Francella y Elba Marcovecchio coincidieron en el cumpleaños del periodista Baby Etchecopar y una conversación entre ambos despertó rumores sobre un supuesto acercamiento.

Frente a la repercusión que tomó la situación, el protagonista de numerosas comedias argentinas decidió dar su versión. Lo hizo en una entrevista telefónica con el programa Toti 910, conducido por Toti Pasman en Radio La Red AM 910, donde fue consultado por la periodista Pilar Smith.

Te puede interesar Marcovecchio rompió el silencio sobre Francella y alimentó los rumores de romance

guillermo francella El actor habló en Toti 910. "Fue raro", dijo de entrada el actor por los rumores que circularon. Y remarcó cómo se dio ese diálogo con la abogada que despertó el sorpresivo rumor.

"Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más", aclaró el artista.

Elba Marcovecchio es la actual esposa de Jorge Lanata. Foto: Instagram @elbitamarcovecchio. El artista contó que solo habló un momento con la abogada en el evento. Foto: Instagram @elbitamarcovecchio. La periodista le comentó entonces que algunas versiones ya hablaban de un romance entre ambos: "Se hablaba de una charla a romance, ya era un montón". "Esa es la palabra, era un montón, está muy bien definida", respondió Francella.