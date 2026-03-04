"No hay trabajo": Guillermo Francella no se quedó callado y lanzó un reclamo durísimo sobre el cine nacional

La industria del espectáculo nacional atraviesa una de sus crisis más profundas y una de las voces más autorizadas del medio decidió romper el silencio. Guillermo Francella , protagonista de éxitos como El Secreto de sus Ojos, lanzó una cruda advertencia sobre la parálisis que afecta a los sets de filmación en Argentina.

Durante una entrevista con El Trece, el actor no ocultó su angustia por un presente donde la falta de proyectos golpea tanto a figuras consagradas como a las nuevas generaciones, incluidos sus propios hijos, quienes hoy sufren la escasez de audiciones y rodajes.

Guillermo Francella se mostró sumamente preocupado por el futuro de la actuación en el país.

El análisis de Francella fue lapidario al contrastar la realidad actual con sus inicios hace más de 40 años. Según el actor, antes existía un semillero constante gracias a los unitarios y las novelas de la tarde que permitían descubrir nuevos talentos. Sin embargo, hoy ese motor se detuvo.

"Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció”, sentenció el actor, marcando que el problema trasciende cualquier postura política.

En medio de este escenario, Guillermo Francella se plantó con firmeza contra las reformas que buscan quitarle autonomía económica al ente regulador del cine nacional. "Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”, disparó sin vueltas.

Guillermo Francella en Puro Show "No hay ficción", la frase de Francella que resume el presente de la televisión abierta. Captura de pantalla Eltrece

Para Francella, el desfinanciamiento se suma a un cambio de hábito irreversible donde el público ha dejado de concurrir a las salas, transformando estructuralmente la forma en que se consumen y producen contenidos en el país.

El actor también reflexionó sobre el doble filo que representan los gigantes del streaming. Si bien admitió que estos servicios ofrecen una ventana de exposición global inigualable, lamentó la pérdida del ritual de la pantalla grande. "Ni las películas de los Oscar son vistas. Entonces, por un lado, las plataformas nos dan visibilidad en todo el mundo. Pero, por otro lado, conspiran en que la gente no vaya al cine. Está habiendo otra forma de ver”, analizó con pesar.

guillermo francella El protagonista de "Homo Argentum" defendió la autonomía financiera del INCAA frente a las reformas. Disney

Finalmente, Francella remarcó que la continuidad laboral que antes permitía a los protagonistas elegir a sus compañeros en base a lo que veían en pantalla ya no existe. El sistema que generaba trabajo para todos los estratos de la industria parece haber colapsado ante la falta de inversión en ficciones locales.