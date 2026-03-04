El artista decidió hacer un video para terminar de aclarar la noticia que dieron a conocer en Puro Show.

Dante Spinetta y Griselda Siciliani fueron protagonistas en las últimas horas luego de que en Puro Show revelaron su supuesto romance. El artista expresó en redes que la noticia era falsa y ahora decidió compartir un video para terminar con este rumor.

El artista sintió la necesidad de aclarar la información luego de que Pochi, de Gossipeame, viralizara una imagen de una persona saliendo de la propiedad de Siciliani, asegurando que se trataba de él.

"Bueno, estoy haciendo esta story un poco para aclarar esta situación del supuesto romance que tengo, porque me estuvieron llamando todo el día de medios para hablar de esto y, la verdad, que no hay mucho que hablar. Es todo una mentira", comenzó diciendo.

El descargo de Dante Spinetta tras el rumor de romance con Griselda Siciliani Dante Spinetta estalló en redes tras el rumor de noviazgo con Griselda Siciliani: "Todo mentira" Luego sostuvo que "yo estoy soltero, no tengo nada que ocultar, pero salgo a hablar de esto porque hay algo que me preocupó: que es básicamente que pongan una foto de una persona random y digan que soy yo... y que inventen algo y que salga, se empiece a replicar y, de golpe, sea una realidad".