Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el supuesto escándalo en un restaurante

El actor chileno dialogó con el programa de Pamela David tras la información que compartió Pepe Ochoa en LAM.

Pepe Ochoa sorprendió a todos al revelar en LAM que Benjamín Vicuña generó polémica en un conocido restaurante. El panelista relató que existía un acuerdo previo por un canje para seis comensales, pero finalmente el grupo habría sido mucho más numeroso.

Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar. Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron. Se fueron sin pagar y es persona non grata en ese lugar", contó el panelista del ciclo.

Finalmente, el actor decidió romper el silencio y desmintió el rumor del escándalo: "Es lo de siempre. Ya salió a desmentir el restaurante, el dueño, y yo fui con mi familia el año pasado, el problema es que estas cosas quedan y las desmentidas no las hace nadie".

Además, sostuvo que fue a cenar con el elenco de su próxima obra de teatro.