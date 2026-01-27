Escándalo en un restaurante de Mar de Ajó: denuncias de ratas, comida vencida y explotación laboral

Momentos de tensión se vivieron en el restaurante “ Terra Resto Club ”, ubicado sobre la calle Irigoyen al 200, en Mar de Ajó en el Partido de la Costa , cuando una empleada interrumpió el servicio en un salón repleto de clientes para denunciar presuntas condiciones de explotación laboral y graves faltas a las normas de higiene y bromatología.

El hecho ocurrió durante la noche y fue registrado por varios comensales, cuyas grabaciones se difundieron rápidamente en redes sociales . En las imágenes se observa a la trabajadora de pie entre las mesas, visiblemente alterada, enumerando una serie de acusaciones contra los propietarios del local e instando a los clientes a retirarse sin abonar la cuenta.

“Este lugar es un lugar de explotación”, se escucha decir a la joven en el video, antes de advertir sobre supuestas irregularidades sanitarias en la cocina. “La comida que están comiendo… en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas ”, denunció ante la mirada atónita de los presentes.

La empleada también señaló presuntas maniobras irregulares con bebidas y alimentos . Según afirmó, “a las cervezas Patagonia vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento”, mientras que la comida sería “recalentada del mediodía” y las pastas “no son del día”. Además, aseguró que en la parte trasera del local se acumulan “bolsas llenas de basura y residuos de toda la semana”.

En su descargo público, la trabajadora expuso además supuestas condiciones de precarización laboral. “A las mozas se les paga 15.000 pesos por 12 horas de trabajo. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo”, reclamó, visiblemente indignada.

Antes de retirarse del establecimiento, la joven se dirigió a una de las cámaras de seguridad del local, increpó a un hombre identificado como “Carlos”, a quien señaló como presunto dueño, y volvió a exhortar a los clientes: “Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto”.

La respuesta del restaurante: "Falsas acusaciones"

restaurante @terra_restoclub

Tras la viralización del video y el fuerte impacto del escrache, la administración de “Terra Resto Club” emitió un comunicado oficial en el que negó categóricamente las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes sociales, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes”, señalaron desde el comercio.

En el mismo texto, aseguraron que el restaurante funciona desde hace más de 10 años “respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad”, y advirtieron que el caso ya se encuentra en manos de sus asesores legales por tratarse, según indicaron, de denuncias “malintencionadas” que buscan perjudicar una fuente de trabajo.