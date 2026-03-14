Cerrarán el paso Pehuenche a partir del domingo por las malas condiciones climáticas

El tránsito internacional por el paso Pehuenche quedará interrumpido desde el domingo 15 de marzo, según informó la coordinación del centro fronterizo ubicado en el sur de Mendoza

El tránsito internacional por el paso Pehuenche quedará interrumpido desde el domingo 15 de marzo, según informó la coordinación del centro fronterizo ubicado en el sur de Mendoza. La medida fue comunicada oficialmente por autoridades dependientes del Ministerio del Interior y responde a un pedido realizado por organismos de Chile, que advirtieron sobre condiciones climáticas adversas previstas para la zona cordillerana.

De acuerdo con el comunicado difundido desde la sede del centro de frontera en Malargüe, el cierre se aplicará a partir de esa fecha y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. La decisión busca evitar riesgos para quienes transitan habitualmente por este corredor internacional que conecta la provincia de Mendoza con la Región del Maule, en territorio chileno.

Las autoridades explicaron que el pronóstico meteorológico anticipa fenómenos que podrían afectar la seguridad vial en alta montaña. Ante ese escenario, se optó por disponer el cierre preventivo del paso para todo tipo de vehículos, una práctica habitual cuando se esperan nevadas, lluvias intensas o baja visibilidad en la cordillera.

cierre paso pehuenche El paso Pehuenche es uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Argentina y Chile en el sur mendocino, utilizado tanto por turistas como por transporte de cargas y viajeros que se desplazan entre ambos países. Por su ubicación geográfica, el funcionamiento del cruce depende en gran medida de las condiciones climáticas que se registran en la zona de montaña.