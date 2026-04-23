Paso a Chile habilitado: el pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este jueves el pronóstico anticipa buen tiempo en alta montaña, con cielo despejado durante toda la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7°

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: