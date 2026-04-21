Tras el cierre por mal tiempo, habilitaron el paso a Chile

El paso a Chile cerró este lunes por mal tiempo en alta montaña. Luego de una mejora en las condiciones meteorológicas, se podrá circular nuevamente.

Este martes, desde las 9, el paso a Chile quedó habilitado luego del cierre preventivo por mal tiempo en alta montaña. Según informaron desde la Coordinación, por el Sistema Integrado Cristo Redentor pueden circular todo tipo de vehículos las 24 horas.

El paso a Chile cerró este lunes por condiciones de inestabilidad en el sector chileno. Además, del lado argentino estaban previstas precipitaciones, con mejoras hacia la madrugada del martes.

El reporte meteorológico indica para este martes una jornada en la que "amanecerá despejado. A partir de las 14 se incrementará la nubosidad en la zona sur, luego en la zona sentro y hacia la noche en la zona norte, entre seminublado y nublado. No se prevén precipitaciones".

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información está en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: