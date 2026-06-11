Tras las intensas nevadas, reabre el paso a Chile: a partir de qué hora

Autoridades confirmaron la reapertura del paso a Chile para este jueves.

Tras varios días de intensas nevadas en alta montaña, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor reabre este jueves. De esta manera, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas podrán circular a partir de las 11 y con portación obligatoria de cadenas.

Las autoridades de las Coordinaciones de Chile y Argentina se reunieron a primera hora de la mañana para evaluar las condiciones de transitabilidad, y posteriormente confirmaron la reapertura.

El cierre del paso a Chile se produjo el lunes por la noche debido a condiciones climáticas adversas que impedían transitar de manera segura. Según lo relevado, algunos sectores acumularon hasta 30 cm de nieve.

Si bien no hay pronóstico de nevadas para la jornada, se registran temperaturas bajo cero:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 12°

Puente del Inca: - 16°

Las Cuevas: - 17° Dadas las condiciones meteorológicas, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.