¿Free shop en el Paso a Chile? Qué dice la nueva norma que habilita tiendas libres de impuestos

El Gobierno nacional habilitó este miércoles la instalación de tiendas libres de impuestos en los pasos fronterizos terrestres de la Argentina. Esta medida genera expectativa por la posibilidad de que se instale un “ free shop ” o “ duty free ” en el lado argentino del Paso Internacional Cristo Redentor , en el complejo fronterizo Horcones.

A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se incorporó al ordenamiento jurídico nacional el Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre.

Este régimen había sido impulsado por una resolución del Mercosur de diciembre de 2018 que aprobó el régimen con el objeto de armonizar el funcionamiento de las tiendas libres de impuestos en los estados miembros del grupo regional y de esta manera contribuir con el desarrollo local y fomentar el empleo formal en zonas fronterizas.

Desde el gobierno de Milei remarcaron en los fundamentos de la medida que la actividad comercial competitiva constituye un motor fundamental para el desarrollo económico al incentivar a los agentes del mercado a ofrecer bienes y servicios de mayor calidad a precios más accesibles, en beneficio directo de los consumidores.

“Mediante este régimen se incentiva el desarrollo de actividades productivas regionales y la reactivación económica en las zonas de frontera, teniendo especialmente en consideración la amplia actividad turística que se desarrolla en esos espacios, fomentando el empleo formal, a cuyos efectos resulta necesario estimular el ingreso y egreso de la mercadería, garantizando el debido control aduanero y contribuyendo a la seguridad y regularidad de las operaciones comerciales”, expresó el decreto.

¿Un free shop en el Cristo Redentor?

El decreto presidencial habilita las tiendas libres de impuestos en las zonas de frontera terrestre, pero no especifica de qué pasos fronterizos se trata y tampoco implica que el Sistema Cristo Redentor esté automáticamente habilitado.

paso-internacional-cristo-redentor-chile-342524364.jpg Prensa Gendarmería

Sin embargo, la nueva iniciativa habilita a locales comerciales a instalarse en los complejos fronterizos terrestres y el Paso a Chile ubicado en Mendoza aparece como uno de los principales candidatos debido a la importancia estratégica que tiene para circulación entre ambos países.

Pero también aparece como una de las opciones más lógicas también por el gran flujo vehicular que tiene en la temporada veraniega y también para las vacaciones de invierno o fines de semana largos.

El decreto establece que las tiendas libres de impuestos sólo podrán funcionar en pasos fronterizos habilitados o en predios especialmente autorizados por ARCA.

Cada emprendimiento comercial deberá contar con la autorización comercial del Ministerio de Economía y además con una habilitación aduanera otorgada por el organismo recaudador.

La habilitación de tiendas libres se realizará mediante procedimientos competitivos, objetivos y transparentes. El Ministerio de Economía podrá limitar el número de autorizaciones cuando razones de orden técnico, comercial o de mérito, oportunidad y conveniencia así lo indiquen.

¿Qué podrá venderse?

El régimen determina que las tiendas libres de impuestos podrán vender mercaderías al por menor y deberán instalarse en pasos fronterizos habilitados o en ámbitos especialmente habilitados al efecto por ARCA, en los cuales resulte posible ejercer el control aduanero correspondiente a las operaciones alcanzadas por el régimen de equipaje.

El decreto presidencial también autoriza la realización de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen nacional y/o extranjero, sin finalidad comercial, a viajeros que ingresen a la República Argentina o egresen de ella, a través de tiendas libres de impuestos en frontera terrestre, cumpliendo con las especificaciones y límites vigentes del régimen de equipaje.

ARCA podrá disponer el cese de la habilitación aduanera otorgada a una tienda libre, de oficio o a pedido del interesado, cuando razones de orden técnico así lo justifiquen o cuando se constate algún incumplimiento al régimen, previa instrucción de sumario correspondiente.

Asimismo, el Ministerio de Economía podrá ampliar el listado de mercaderías que no podrán ser comercializadas en las tiendas libres de impuestos en frontera terrestre.

Sin demoras en la aduana argentina Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Cuándo tendrán permiso las tiendas

El decreto con la nueva normativa para tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres entrará en vigencia este jueves 11 de junio pero tendrá efecto una vez que se pongan en vigencia las normas complementarias que deberán dictar el Ministerio de Economía y ARCA, para aplicar la medida en un plazo máximo de 30 días corridos.

ARCA deberá dictar una normativa para la habilitación operativa de las tiendas libres de impuestos en frontera terrestre, las cuales se otorgarán tras la verificación de la autorización del Ministerio de Economía.

En tanto, ejercerá el control de las franquicias y de su periodicidad en el marco de sus competencias. La cartera conducida por Caputo también podrá establecer mecanismos complementarios de control vinculados a la comercialización en el predio.

En tanto, ARCA deberá establecer un régimen operativo y de control de las operaciones que resguarde el interés fiscal. Asimismo, determinará, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, entre otras medidas, la suspensión o la caducidad de las habilitaciones otorgadas.