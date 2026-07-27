Tras las críticas de Javier Milei, China salió a respaldar a Lula da Silva y apuntó contra "las interferencias externas"

En medio de la crisis diplomática entre Argentina y Brasil, tras las fuertes declaraciones de Javier Milei en un acto con Flávio Bolsonaro , China salió en defensa del presidente brasileño Lula da Silva .

El presidente chino, Xi Jinping , le dijo este lunes a su homólogo sudamericano que su país apoya a Brasil en la defensa de su soberanía y rechaza las “interferencias externas”.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con Lula, informó el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China.

El mandatario chino afirmó que Pekín concede “gran importancia” al estatus internacional y a la influencia de Brasil, y respaldó que “haga contribuciones” a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Xi sostuvo que China y Brasil, como “miembros importantes del ‘sur global’, deben situarse del “lado correcto de la historia” y de la “civilización y el progreso”, además de desempeñar un papel “más constructivo” en la reforma del sistema de gobernanza global y en “la defensa de la justicia internacional”.

A su vez, este encuentro se sitúa tras los anuncios de Donald Trump para volver a arancelar el comercio global. La medida afecta con el 25 % de los gravámenes a determinados productos brasileños.

Qué dijo Milei

En el marco de su actividad partidaria en Brasil, donde apoyó la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro, Milei tildó de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a su par Lula da Silva. Asimismo, refirió al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien le impidió ver al expresidente condenado por golpismo, como “basura calva”.

A partir de estas expresiones, el gobierno brasileño llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli y pidió reunirse con el embajador argentino, Daniel Raimondi.

El objetivo del encuentro será transmitirle formalmente el rechazo de la administración de da Silva a los "improperios emitidos por el Presidente Javier Milei durante su visita privada a São Paulo" y exigir las explicaciones correspondientes sobre el accionar del mandatario en suelo vecino.