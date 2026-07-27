Tensión diplomática al límite: el canciller de Brasil calificó de "inaceptables" los dichos de Javier Milei sobre Lula da Silva

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un capítulo de máxima tensión institucional. El canciller brasileño, Mauro Vieira , tildó de “graves e inaceptables” los agravios vertidos por el presidente Javier Milei durante su reciente visita a São Paulo, donde calificó al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”. Las declaraciones del jefe de la diplomacia del Palacio de Itamaraty se producen en medio del reclamo de explicaciones formales a la Casa Rosada.

En entrevistas concedidas a medios locales, el funcionario del gobierno de Lula remarcó el profundo malestar que provocaron los dichos del mandatario libertario en la cúpula del poder político y judicial de Brasilia.

El canciller brasileño sostuvo que las manifestaciones del mandatario argentino cruzaron un límite en los vínculos bilaterales al vulnerar la soberanía del país vecino y afectar de manera directa la institucionalidad democrática.

El diplomático enfatizó que los exabruptos del mandatario durante su estadía en territorio extranjero constituyeron una abierta "injerencia en los asuntos internos" del país vecino. En esa línea, Vieira remarcó que las expresiones de Milei generaron una pésima recepción en Brasilia al considerarlas críticas " muy agresivas hacia el gobierno brasileño , el pueblo, las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Presidente de la República".

A pesar de la gravedad del episodio, el Palacio de Itamaraty optó por mantener abiertos los canales de interlocución formal antes de tomar una medida extrema en el plano internacional.

Vieira aclaró que la diplomacia de su país exige respuestas claras por parte de la administración argentina sobre los motivos que llevaron a Milei a emitir declaraciones "tan duras, groseras e inaceptables" en suelo brasileño. Sin embargo, confirmó que por el momento no se resolverá la retirada definitiva del embajador brasileño en Buenos Aires, al considerar que se trata de una medida sumamente drástica, apostando por mantener el diálogo para preservar el entendimiento entre ambas naciones.

Convocatoria de urgencia al embajador argentino y una advertencia inédita de Itamaraty

En el marco de la escalada del conflicto, el canciller de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi, para transmitirle formalmente el rechazo de la administración de Lula da Silva a los "improperios emitidos por el Presidente Javier Milei durante su visita privada a São Paulo" y exigir las explicaciones correspondientes sobre el accionar del mandatario en suelo vecino.

EFE

A través de un duro comunicado oficial, desde la cancillería brasileña remarcaron la gravedad histórica del episodio y lanzaron una contundente advertencia institucional: “No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.