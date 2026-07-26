Dura respuesta de Brasilia a Javier Milei: convocan al embajador argentino y se profundiza la crisis bilateral

El Gobierno brasileño citó al representante diplomático de Argentina en Brasilia para exigir explicaciones por las descalificaciones de Javier Milei.

La relación bilateral entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más complejos. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia para que brinde explicaciones formales tras los exabruptos lanzados por el presidente argentino, Javier Milei, durante su reciente visita al país vecino. La medida fue confirmada por fuentes diplomáticas a la agencia AFP.

La citación del representante argentino se produjo luego de la participación del mandatario libertario en un evento político realizado el sábado en São Paulo, donde pronunció severas críticas hacia el jefe de Estado brasileño y hacia un integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).

Las declaraciones que detonaron la reacción de Brasilia EFE Durante su discurso ante la audiencia paulista, Javier Milei utilizó términos despectivos para referirse a la cúpula del poder político y judicial de Brasil, recurriendo a alusiones directas aunque sin pronunciar los nombres de manera explícita:

Ataque a la Presidencia: Calificó a Lula da Silva como un "ladrón" y un "presidiario", en referencia a los procesos judiciales pasados del mandatario brasileño.

Arremetida contra la Justicia: Tildó de "basura calva" a un magistrado de la máxima instancia judicial brasileña, en clara alusión a las decisiones del Poder Judicial en ese país. Un conflicto bilateral en escalada La convocatoria al embajador argentino representa un endurecimiento de la postura del Palacio de Itamaraty. Esta decisión se suma a una medida previa adoptada por Brasilia, que ya había resuelto llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires en señal de protesta.