Tensión: Brasil convocó a su embajador en Argentina tras los insultos de Javier Milei a Lula

El Gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) realizado en San Pablo. La decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y comunicada oficialmente a la representación diplomática brasileña en Argentina. La medida implica el regreso temporal del embajador a su país.

La resolución se produjo un día después de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Se trató de la tercera visita del mandatario argentino a Brasil desde que asumió la Presidencia. Durante ese viaje, Milei no mantuvo reuniones con integrantes del Gobierno brasileño. Su agenda estuvo centrada en dirigentes vinculados al bolsonarismo.

En un discurso de aproximadamente 25 minutos, el Presidente argentino cuestionó al mandatario brasileño. Sin mencionarlo por su nombre, utilizó expresiones como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, durante una interrupción técnica del acto preguntó si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

En el mismo discurso, Milei sostuvo que Lula intentó influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023 en favor del entonces candidato Sergio Massa. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó el mandatario.

Javier Milei y Lula da Silva se encontraron en la Cumbre del G20 de Río de Janeiro, en noviembre de 2024.

También cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro, quien recibió una pena superior a 27 años de prisión por haber liderado un intento de impedir la asunción de Lula en 2023. En ese contexto, Milei también criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por impedir un encuentro con el expresidente brasileño. Durante su intervención lo calificó como "la basura calva" y manifestó que lamentaba no poder visitar a su "amigo injustamente encarcelado".

El mandatario argentino comparó esa situación con la etapa en la que Lula permaneció detenido y recibió visitas de dirigentes extranjeros, lo que calificó como una diferencia de trato.

Qué significa el llamado al embajador brasileño en Argentina

La convocatoria del embajador Julio Bitelli representa una nueva señal del deterioro en la relación bilateral entre ambos países. Desde el inicio de la gestión de Milei, la relación con Lula estuvo marcada por desacuerdos públicos y por la ausencia de encuentros institucionales entre ambos presidentes. En cambio, el mandatario argentino mantuvo contactos con referentes del espacio político liderado por Jair Bolsonaro.

Las reacciones del ámbito de Lula da Silva en Brasil

Las declaraciones de Milei también generaron respuestas dentro del oficialismo brasileño. Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien difundió un comunicado horas después del acto en San Pablo.

"Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", expresó. Silva agregó que "no sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera" y sostuvo que el mandatario "ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa".

Más tarde, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, también cuestionó las declaraciones del jefe de Estado argentino mediante un mensaje publicado en la red social X.

En su publicación, Guimarães criticó el modelo económico impulsado por el Gobierno argentino y expresó que esperaba que Milei aprovechara su visita para "aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos". El funcionario brasileño afirmó además que, mientras el gobierno argentino aplicó "una agenda de austeridad" que afectó a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, Brasil optó por un camino basado en el crecimiento con inclusión, el diálogo y el respeto a la democracia.