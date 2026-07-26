Jeep celebrará una nueva edición de Jeep Nature Expeditions el próximo sábado 25 de julio, esta vez en Sorocaba (SP), Brasil.

Jeep celebrará una nueva edición de Jeep Nature Expeditions el próximo sábado 25 de julio, esta vez en Sorocaba (SP), Brasil. Exclusivo para invitados de la marca, con disponibilidad completa, el evento llevará a los participantes a las regiones de Votorantim y Araçoiaba da Serra.

Es un entorno ideal para la conducción todoterreno y el contacto con la naturaleza y a lo largo de la ruta, los participantes podrán experimentar de primera mano la capacidad, la tecnología y la versatilidad que caracterizan a los modelos Jeep.

La diversión está garantizada para toda la familia, incluyendo a quienes deseen traer a su mascota, ya que la expedición todoterreno admite animales. Las rutas también estarán disponibles en Wikiloc, para que puedan explorarse de nuevo cuando se desee.

Jeep llega a Sorocaba para otra edición de Jeep Nature Expeditions Para expresar su interés en participar en futuras ediciones de Jeep Nature Expeditions, los clientes pueden consultar el calendario oficial en el sitio web de Jeep Nature y completar el formulario, o bien contactar con su concesionario Jeep más cercano para programar una cita, sujeta a disponibilidad. Posteriormente, deberán esperar a que el equipo de Jeep se ponga en contacto con ellos para confirmar su participación en el evento.

Acerca de Jeep Durante 85 años, Jeep ha sido líder mundial en SUV, ofreciendo una legendaria capacidad todoterreno, tecnología avanzada y una versatilidad excepcional para quienes buscan diversión y aventura. Comprometida con la innovación, la marca Jeep ofrece una diversa gama de vehículos a nivel mundial, impulsados por motores de combustión interna, tecnologías híbridas y sistemas de propulsión totalmente eléctricos.