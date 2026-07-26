Subaru Crosstrek 2027: precios, versiones híbridas de 194 CV y detalles de equipamiento

Subaru oficializó los precios y especificaciones para la línea Subaru Crosstrek 2027 en Estados Unidos, la cual abarca tanto las variantes térmicas como las opciones con esquema de propulsión Crosstrek Hybrid . La gama inicia su comercialización en un valor sugerido de USD 26.995 para el nivel de equipamiento Base, manteniendo la misma tarifa inicial del año modelo previo.

La oferta se reestructura en las versiones Base, Premium, Sport Hybrid, Limited, Limited Hybrid y Wilderness, descontinuando la opción Sport puramente a gasolina. En materia estética, la paleta de colores suma las tonalidades Rojo Ignición y Verde Azulado Perla Tidepool, agregando para las variantes híbridas el tono exclusivo Azul Zafiro Perlado.

Todos los modelos incorporan el motor BÓXER de cilindros opuestos asociado a la transmisión continuamente variable Lineartronic (CVT) y la tracción integral Symmetrical AWD :

El habitáculo ofrece capacidad para cinco ocupantes con un volumen de baúl de 563 litros (19,9 pies cúbicos), ampliable a más de 1.415 litros rebalando los respaldos posteriores. Las versiones de acceso disponen de pantalla doble de 7 pulgadas, mientras que a partir del nivel Premium se equipa el sistema multimedia Subaru Plus de 11,6 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Sistema Híbrido Serie-Paralelo (Sport Hybrid y Limited Hybrid): Asocia el motor térmico 2.5L con generadores eléctricos para erogar 194 CV combinados, alcanzando una autonomía estimada por la EPA de hasta 962 kilómetros (598 millas) por tanque de combustible.

Motorización naftera (Base, Premium, Limited y Wilderness): Unidad BÓXER de 2.5 litros de aspiración natural que entrega 180 CV de potencia y 241 Nm (178 lb-pie) de torque.

Asistencias a la conducción de serie: Todas las variantes incluyen el paquete EyeSight , integrado por frenado autónomo de precolisión, alerta de cambio involuntario de carril, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. En versiones con detector de punto ciego se suma dirección de emergencia automática para evitar choques a velocidades inferiores a 80 km/h.

Para el uso fuera de pista, la variante Crosstrek Wilderness (USD 33.795) incrementa la distancia al suelo a 236 mm (9,3 pulgadas), añade neumáticos todoterreno Yokohama GEOLANDAR sobre llantas de 17 pulgadas en negro mate, enfriador de aceite de transmisión para elevar la capacidad de remolque a 1.587 kg y tapizados impermeables StarTex.

Por su parte, los modelos Sport Hybrid (USD 33.995) y Limited Hybrid (USD 35.995) añaden navegación integrada, cuadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 pulgadas, llantas de 18 pulgadas, cargador inductivo para smartphones y techo solar eléctrico de serie en la opción tope de gama.

El Subaru Crosstrek 2027 parte desde USD 26.995 en su versión Base (180 CV / 241 Nm), escalando a la versión Premium por USD 27.995 y a la variante Limited por USD 32.995. Por su parte, la línea de alta capacidad Wilderness se comercializa en USD 33.795, mientras que las opciones electrificadas Sport Hybrid y Limited Hybrid (194 CV) fijan sus tarifas en USD 33.995 y USD 35.995 respectivamente.