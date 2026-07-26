Violento ataque en Brasil: una jugadora de futsal pateó brutalmente a una rival y fue sancionada

Una jugadora de futsal fue suspendida por cinco años después de atacar brutalmente a una rival durante un partido del torneo femenino disputado en el Gimnasio Joaquim Gregório, en la ciudad brasileña de Fortaleza . La sanción fue resuelta por la Liga Deportiva Eusébio luego de analizar el informe arbitral, las imágenes del encuentro y los descargos de las partes involucradas.

El episodio ocurrió durante el partido entre RDJ Esport Feminino y As Resenhas. El incidente comenzó al inicio del segundo tiempo, cuando la futbolista sancionada cometió una infracción sobre una rival en una disputa por la pelota. Según la reconstrucción de los hechos, la jugadora afectada quedó tendida sobre el piso tras la falta. En ese momento, la agresora se acercó y le propinó dos patadas en la cabeza.

Otra integrante del equipo intentó intervenir para frenar la agresión, pero también recibió un golpe en el rostro. A partir de ese momento, la situación derivó en un enfrentamiento que involucró a jugadoras, suplentes y miembros de ambos cuerpos técnicos.

Ante los incidentes registrados dentro del campo de juego, el árbitro resolvió dar por finalizado el encuentro antes de completar el tiempo reglamentario.

Tras la agresión, la futbolista lesionada fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Desde RDJ Esport Feminino informaron que recibió el alta pocas horas después y que continúa con su recuperación en su domicilio.

El club también repudió lo sucedido. En el mismo sentido se pronunciaron las autoridades municipales, que manifestaron la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y respeto durante las competencias deportivas.

La Liga Deportiva Eusébio abrió un proceso disciplinario para analizar el caso. Como parte de esa evaluación, revisó el informe presentado por el árbitro, el material audiovisual disponible y los descargos de las personas involucradas. Luego de ese procedimiento, la entidad resolvió suspender a la jugadora responsable por un período de cinco años. Durante ese tiempo no podrá participar en competencias organizadas por la liga.

Además, la organización decidió expulsar a As Resenhas del campeonato municipal como consecuencia de los incidentes registrados durante el partido.