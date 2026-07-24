Emboscada y robo millonario en Lanús: le cruzaron dos vehículos para impedir su escape a la salida del banco

Los delincuentes bloquearon el paso de la víctima y fueron directo por el botín, ignorando el vehículo. Sospechan que contaban con información previa.

Por los detalles del robo, las autoridades sospechan que todo fue organizado con data previa en contra de la víctima.

Un hombre de 47 años fue víctima de un violento asalto bajo la modalidad de grupo comando en el partido de Lanús el 13 de julio, poco después de realizar una operación bancaria. Esto último hace que las autoridades sospechen que los delincuentes contaban con información previa.

El ataque fue ejecutado con lo que los investigadores describen como una precisión quirúrgica, involucrando a una banda de al menos cuatro delincuentes que utilizaron dos vehículos para emboscar a la víctima mientras circulaba en su camioneta Honda CR-V blanca.

El video y la metodología de robo en Lanús Según se ve en el video registrado por una cámara de seguridad de la zona, una camioneta Fiat Toro roja se cruzó delante del vehículo de la víctima para obligarlo a detenerse, mientras que una Fiat blanca se posicionó detrás para bloquear cualquier intento de escape.

De estos vehículos bajaron dos ladrones armados que redujeron al conductor y fueron directamente por un bolso que contenía una suma millonaria de dinero, ignorando por completo el vehículo de la víctima.

Debido a las condiciones del robo, la principal hipótesis es que los asaltantes contaban con información privilegiada sobre la extracción bancaria y el recorrido planificado.