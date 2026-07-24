Extraditaron a Brasil a un argentino acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra de 12 años

El sujeto se encontraba escondido en la provincia de Misiones. Terminó siendo capturado y enviado a Brasil.

El sujeto se encontraba escondido en la provincia de Misiones. Terminó siendo capturado y enviado a Brasil por abusar de su hijastra.

Un hombre de nacionalidad argentina, de 32 años, fue entregado a las autoridades de Brasil tras permanecer prófugo de la Justicia por un caso de abuso sexual agravado. El sujeto está acusado de haber violado repetidamente a su hijastra de 12 años, quien quedó embarazada y dio a luz a finales del año pasado.

La investigación sitúa el inicio de los abusos en marzo del año pasado en la vivienda familiar que compartían en territorio brasileño.

Un punto clave en el expediente es el resultado de una prueba genética ordenada por la Justicia, la cual confirmó de manera fehaciente que el ahora detenido es el padre del bebé de la víctima.

Cómo cayó el acusado de abuso sexual Ante la desaparición del sospechoso, el Segundo Juzgado del Distrito de Ituporanga emitió una orden de captura internacional mediante Interpol.

Gracias al trabajo de la Policía Federal Argentina (PFA) y el uso del sistema de cooperación internacional, se logró detectar que el prófugo se escondía en la provincia de Misiones. Tras su localización, fue detenido y puesto preventivamente a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.