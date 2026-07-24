Extraditaron a Brasil a un argentino acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra de 12 años
El sujeto se encontraba escondido en la provincia de Misiones. Terminó siendo capturado y enviado a Brasil.
Un hombre de nacionalidad argentina, de 32 años, fue entregado a las autoridades de Brasil tras permanecer prófugo de la Justicia por un caso de abuso sexual agravado. El sujeto está acusado de haber violado repetidamente a su hijastra de 12 años, quien quedó embarazada y dio a luz a finales del año pasado.
La investigación sitúa el inicio de los abusos en marzo del año pasado en la vivienda familiar que compartían en territorio brasileño.
Un punto clave en el expediente es el resultado de una prueba genética ordenada por la Justicia, la cual confirmó de manera fehaciente que el ahora detenido es el padre del bebé de la víctima.
Cómo cayó el acusado de abuso sexual
Ante la desaparición del sospechoso, el Segundo Juzgado del Distrito de Ituporanga emitió una orden de captura internacional mediante Interpol.
Gracias al trabajo de la Policía Federal Argentina (PFA) y el uso del sistema de cooperación internacional, se logró detectar que el prófugo se escondía en la provincia de Misiones. Tras su localización, fue detenido y puesto preventivamente a disposición del Juzgado Federal de Eldorado.
Una vez que la Oficina Central Nacional (OCN) Brasilia confirmó el interés firme en la extradición, se iniciaron los trámites diplomáticos supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional.La entrega formal del imputado se realizó en el paso fronterizo que conecta la localidad argentina de Bernardo de Irigoyen con la brasileña Dionisio Cerqueira. Actualmente, el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia brasileña para dar continuidad al proceso penal en su contra.