A 15 minutos del centro: la playa salvaje de Porto de Galinhas famosa por sus olas y caballitos de mar

El Pontal de Maracaípe invita a un paseo en jangada por manglares para observar la fauna marina, especialmente caballitos de mar, en un entorno preservado.

La Praia de Maracaípe, conocida localmente como "Maraca", es un refugio natural en la región de Porto de Galinhas (Brasil). A diferencia de otras playas de la zona, no está rodeada de grandes cadenas hoteleras ni de infraestructura masiva, lo que la convierte en un destino indicado para quienes buscan desconectar y entrar en contacto con la naturaleza.

La playa combina espacios de descanso con una variada propuesta de actividades. Sus olas constantes la posicionan como sede de campeonatos de surf en Brasil, por lo que en la arena es posible alquilar tablas o contratar clases con instructores locales.

Otra propuesta frecuente es el paseo en jangada hacia el Pontal de Maracaípe. Desde este punto, las tradicionales balsas pesqueras se adentran en los manglares para observar la fauna marina de la zona, en especial los caballitos de mar en su hábitat natural.

La playa de Brasil poco conocida pero que guarda un gran tesoro natural. Shutterstock Cómo llegar a la playa Ubicada al sur del centro urbano, a Maracaípe se puede acceder caminando por la orilla desde la villa principal de Porto de Galinhas o en vehículo por la ruta costera, en un trayecto que demoras entre 10 y 15 minutos.

Además de su atractivo paisajístico, la zona es reconocida como la cuna de los cocoteros, ya que la tradición histórica señala que en esta franja de costa se plantaron los primeros ejemplares de Brasil.