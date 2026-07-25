Tras sus fuertes críticas, el partido de Lula fue lapidario con Milei: "No está a la altura de su cargo"

El jefe del PT a nivel nacional, Edinho Silva , afirmó que el mandatario argentino "no está a la altura de su cargo" y que su comportamiento fue "inadmisible" durante la convención del Partido Liberal (PL), donde se formalizó la candidatura del senador e hijo del expresidente, Jair Bolsonaro .

"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", manifestó.

"Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta", agregó el líder del PT.

Más temprano, el líder libertario había afirmado en pleno lanzamiento de Flávio Bolsonaro : "Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el 'riesgo Kuka', acá, en Brasil, hoy tienen el 'riesgo Lula'".

El presidente acusó de "basura" la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, que no le permitió visitar a Jair Bolsonaro, detenido en Brasilia por participar en un intento de golpe de Estado contra Lula. Para Milei, Bolsonaro está "injustamente encarcelado" y, en contraposición, dijo: "Sé que Lula, cuando estuvo preso, se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso".

A su vez, dijo que Lula buscó intervenir las elecciones de 2024 "para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda". "Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores", exclamó.

"Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio", enfatizó el jefe de Estado.