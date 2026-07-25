Anuncian una noticia bomba sobre el presente sentimental de Javier Milei: "Tenemos primera dama nuevamente"

Este viernes en LAM, Ángel de Brito aseguró que Javier Milei está en una relación sentimental y sorprendió a todos al revelar con quién estaría intimando.

Javier Milei, otra vez en la mira de los programas de chimentos.

Javier Milei vuelve a ser noticia por un tema totalmente ajeno a la política, ya que este viernes en LAM (América) aseguraron que el presidente está nuevamente en una relación sentimental tras sus historias de amor con figuras del espectáculo como Fátima Florez y Yuyito González.

Recordemos que los romances de Milei estuvieron atravesados por una alta exposición mediática, y sus consecuentes rupturas lograron sortear los bordes de la polémica a través de amistosos anuncios de separación.

Cronológicamente hablando, el punto final de relación entre Javier Milei y Fátima Florez llegó en abril de 2024, mientras que el vínculo con Yuyito González se quebró un año después, en abril de 2025.

Aseguran que Javier Milei está en una relación sentimental Sorpresivamente, según reveló Ángel de Brito en LAM, el corazón del mandatario estaría nuevamente ocupado, y no precisamente con una nueva conquista, sino que el líder de La Libertad Avanza se habría reconciliado con una de sus exparejas.

"Me lo van a negar, sobre todo una de las partes", soltó el conductor antes de anunciar la reconciliación entre Milei y Florez. En tanto que sobre el lugar que remarcó como punto de encuentro entre el presidente y la artista para estar lejos de las cámaras, el periodista señaló a la Quinta de Olivos como escenario.