Javier Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro en el inicio de su gira por Sudamérica

El presidente Javier Milei comienza su gira por Sudamérica, teniendo como destino Brasil, donde se verá con el principal candidato opositor a Lula de Silva, Flávio Bolsonaro.

El mandatario realizará una visita oficial a la ciudad de San Pablo, donde llegó este viernes por la noche. La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado, cuando Milei se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación, se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes . Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el líder libertario mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro , en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se verá con el competidor del oficialismo brasileño e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro , condenado por golpismo, quien no pudo ver a Milei tras un rechazo de la Justicia de ese país.

Cómo sigue la gira por Sudamérica de Milei

Abelardo de la Espriella recibirá a Javier Milei en Bogotá EFE

La agenda internacional del presidente argentino continuará la semana próxima con un viaje a Colombia, donde asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que se impuso en el balotaje frente al oficialista Iván Cepeda.

Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario ya comprometió su presencia en el acto de investidura, previsto para el próximo 7 de agosto en Bogotá.

Antes de llegar a Colombia, Milei hará una escala en Lima para participar también de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. También se trabaja en una visita a Ecuador, donde avanzará en acuerdos comerciales con su par Daniel Noboa.