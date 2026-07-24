Los 5 errores no forzados de Adrián Ravier en su primer mes como vocero de Javier Milei

A un mes de haber asumido como sucesor de Manuel Adorni , el vocero presidencial Adrián Ravier atraviesa una nueva polémica, luego de que anoche dijera que " es una posibilidad que el dólar se vaya a 1.700 o 1.800 en los próximos meses ". Puertas adentro del Gobierno reconocen que sus declaraciones fueron innecesarias y que conlleva "otro error no forzado" en una entrevista que solo le habían preguntado por las perspectivas económicas para la gestión libertaria en lo que resta del 2026.

Sin embargo, esta frase del pampeano se enmarca en, al menos, otros cuatro episodios controvertidos que involucra al funcionario , que ya tiene fuertes críticas internas por sus apariciones públicas.

Uno de los primeros casos ocurrió durante una conferencia de prensa en la que defendió el aumento de las tarifas del gas. Al explicar que el incremento del precio modifica los incentivos de consumo, Ravier afirmó: " Si aumenta el precio del gas, la gente tratará de abrigarse más que prender el gas ". La frase fue rápidamente cuestionada por dirigentes opositores y organizaciones sociales, que la consideraron una muestra de insensibilidad frente al impacto de los aumentos tarifarios.

Ante la repercusión, el vocero reconoció posteriormente que se trató de una expresión "poco feliz", aunque sostuvo que su intención había sido explicar un concepto económico vinculado al funcionamiento de los precios.

En otra conferencia, señaló que “ los salarios reales no paran de recuperarse” y criticó a quienes no pueden afrontar su endeudamiento. “Por otro lado, también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado . Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás, ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito , hasta qué cuota puedo pagar y demás”, explicó.

“A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones. Entonces, es un proceso de aprendizaje que, después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar”; manifestó.

La desmentida a Lionel Messi

Otra declaración que generó una fuerte reacción política estuvo vinculada con la situación económica de los hogares y tras una reciente afirmación de Lionel Messi, quien dijo que "mucha gente no llega a fin de mes". En una entrevista televisiva, Ravier aseguró: "No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes". El exdiputado sostuvo que, de acuerdo con los indicadores que maneja la administración de Javier Milei, los salarios reales muestran una recuperación y el poder adquisitivo comenzó a mejorar, al punto de entender que "está mal generalizar que la mayoría de la población no llega a fin de mes". El Ejecutivo terminó desmintiendo a Ravier y coincidió con la figura de la Selección.

Sus dichos tergiversados sobre el "país bananero"

El vocero también protagonizó una polémica por sus referencias a la cuestión Malvinas. El economista criticó a distintos sectores que alentaban un aumento del conflicto político en torno a la soberanía de las islas en la previa de la semifinal ante Inglaterra.

"Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave", publicó en X. Esa afirmación generó duras respuestas de la oposición, mientras que en el Ejecutivo indicaron que "no se expresó de la mejor manera.

Durante una conferencia de prensa negó haber calificado a la Argentina como un "país bananero" y rechazó que hubiera cuestionado a la Selección Argentina por exhibir una bandera vinculada a las Islas Malvinas. "Yo nunca dije que Argentina fuera un país bananero", sostuvo, al tiempo que afirmó que sus expresiones habían sido sacadas de contexto.