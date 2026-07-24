¿Se dispara el dólar? El vocero de Javier Milei dijo que está la posibilidad de que llegue a "1700 o 1800"

El vocero de Javier Milei , Adrián Ravier , admitió que el Gobierno puede devaluar fuertemente el peso en los próximos meses, mediante una pronunciada suba del dólar .

“Que el tipo de cambio llegue a 1800 o 1700 para dentro de unos meses, es una posibilidad”, reconoció este jueves por la noche el funcionario, en diálogo con el streaming oficialista Carajo.

Las declaraciones del portavoz se enmarcaron en cómo ve el futuro de los próximos meses de la gestión libertaria.

En el marco de un “plan macro robusto”, el economista dijo “que no hay ninguna posibilidad de un escenario como Macri en 2019”, cuando existió una crisis cambiaria. “No necesitamos tomar deuda, ya el gobierno mostró un plan financiero extraordinario del Toto Caputo, bueno, y del Banco Central. El equipo, ese equipo conjunto, del Ministerio de Economía y Banco Central están mostrando mucha solidez que hace pensar que no hay temblores posibles”, recalcó.

“Por supuesto, que una mala cosecha, una muy mala cosecha, una sequía o una cantidad de inundaciones que pueden golpear, esa falta de dólares te puede generar un cambio”, señaló el pampeano, quien agregó: “Algún analista dirá, bueno, pero tenés atraso cambiario, eso puede generar una corrección. Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir. Si lo querés señalar de que hay, la corrección que podríamos tener en algún momento es mínima”.

Para el exidiputado “puede a ver una corrección mínima, que no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

“Pero si bajo el criterio de mirar el promedio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo, vos tuvieras una corrección, esa corrección no es significativa. Cuando uno mira lo que le pasó a al macrismo, ellos creo que estaban un tipo de cambio en 15 pesos, se fue a 60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1500 a 6000, para para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1500 a 4500”, justificó el funcionario. A su vez, vaticinó que “el Riesgo País va a seguir bajando”.

A su vez, pronosticó que “Argentina va a crecer 3% este año y otro 3% el año que viene”. “Veo una inflación en baja, una pobreza y una indigencia en baja, un crecimiento económico positivo, equilibrio fiscal, una solidez macro”, sostuvo.