Javier Milei apunta al ladrillo: el plan del Gobierno para que los bancos suelten más créditos hipotecarios

El Gobierno puso al mercado inmobiliario entre las prioridades de la próxima etapa económica y estudia nuevas herramientas para extender el crédito hipotecario. La iniciativa no contempla la creación de préstamos desde cero, sino un mecanismo que podría ofrecerles mayor respaldo a los bancos y mejorar las posibilidades de acceso para algunos solicitantes.

La Casa Rosada evalúa que las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) cubran una parte del riesgo asociado a los créditos destinados a vivienda. El sistema mantendría la hipoteca sobre la propiedad como garantía principal, mientras que la SGR sumaría una cobertura complementaria ante una eventual falta de pago. Un proyecto que fue transformándose desde su creación y que forma parte de los borradores que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El objetivo por parte del oficialismo es dividir la reforma en varios proyectos para evitar que las diferencias entre sectores y aliados bloqueen todo el paquete, de manera que el régimen de seguros no sería tratado en la primera etapa.

Las SGR podrían garantizar una porción de los créditos hipotecarios para disminuir la exposición de las entidades financieras, permitiéndose así absorber parte de una posible pérdida y mejorando las condiciones del financiamiento para ciertos perfiles de deudores. ¿Es decir?: La entidad financiera conservaría la hipoteca sobre el inmueble como respaldo central de cada operación y las SGR actuarían sobre una fracción del riesgo.

El ejecutivo considera que podría elevarse la calidad crediticia de las carteras teniendo un incentivo adicional para otorgar préstamos y que así podrían recuperar liquidez mediante la posterior cesión de esos activos al mercado de capitales.

El Decreto 1017/2024 también incorporó cambios vinculados con los desarrollos inmobiliarios. La norma habilitó, bajo determinados requisitos, la cesión y securitización de hipotecas sobre derechos reales de superficie, además de su incorporación a fideicomisos financieros.

Banco Central de la Nación Argentina NA

La letra chica que amenaza con pinchar el sueño de la casa propia

El proyecto todavía requiere definiciones centrales antes de llegar al Congreso. El Gobierno tendría que determinar qué sociedades podrán intervenir, cuánto riesgo cubrirá cada garantía, quiénes accederán al esquema y bajo qué condiciones operarán los bancos. El Banco Central debería establecer el tratamiento que recibirán esas coberturas dentro de los balances de las entidades y la Comisión Nacional de Valores tendría que fijar los requisitos para la emisión de títulos en caso de que las carteras hipotecarias lleguen al mercado de capitales.

Esto es porque cualquier tipo de crédito en moneda extranjera podría registrar un fuerte aumento de la mora ante una devaluación y trasladar las pérdidas tanto al deudor, al banco, a la SGR o al comprador de los títulos respaldados por las hipotecas. Por lo que es fundamental la estipulación de reglas específicas sobre moneda, límites de cobertura, ejecución y perfiles habilitados.

Así, la estrategia oficial, conectaría este mecanismo con otras reformas económicas para que estas vayan de la mano. Como es el caso de la Ley de Inocencia Fiscal, que buscaría incorporar al circuito formal dólares guardados fuera del sistema, mientras que el mercado de capitales ofrecería canales para dirigir esos fondos hacia distintos activos.