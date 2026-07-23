"Milei no representa a los argentinos": Javier Bardem apuntó fuerte contra el presidente y negó haber tildado a la Argentina de racista

Tras sus críticas al gobierno nacional por la postura geopolítica en Medio Oriente, el artista marcó una clara diferencia con los ciudadanos.

El actor español publicó un video en sus perfiles oficiales para desmentir falsas acusaciones. / Instagram @bardemantartic

Luego de la fuerte repercusión que generaron sus análisis geopolíticos tras la final entre España y Argentina, Javier Bardem publicó un video para aclarar sus dichos. El actor ganador del Oscar buscó frenar la ola de cuestionamientos y diferenció de manera categórica al pueblo argentino del presidente Javier Milei.

¿Bardem versus Milei? El conflicto se había originado durante una entrevista en la que el artista vinculó el posicionamiento internacional del mandatario con el clima adverso que enfrentó el seleccionado albiceleste en el estadio. Frente a la viralización de versiones falsas, Bardem decidió salir a fijar su postura.

"Decía que me parecía injusto que se la juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", expresó en su descargo en redes sociales.

Bardem cuestionó la política exterior del Poder Ejecutivo pero elogió el valor cultural del país. Instagram @bardemantartic Asimismo, el protagonista de Sin lugar para los débiles negó haber agraviado a la sociedad. "Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo. O racista; eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá. Por Argentina no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración", enfatizó.

Bardem festejando el Mundial ganado con parte del plantel español. Instagram @bardemantartic Para cerrar su mensaje, Bardem destacó el valor histórico del país en materia de justicia. Consideró que el proceso de reparación sobre la última dictadura militar es una "inspiración" internacional y un modelo que lamentó no ver replicado en España.