"Milei no representa a los argentinos": Javier Bardem apuntó fuerte contra el presidente y negó haber tildado a la Argentina de racista
Tras sus críticas al gobierno nacional por la postura geopolítica en Medio Oriente, el artista marcó una clara diferencia con los ciudadanos.
Luego de la fuerte repercusión que generaron sus análisis geopolíticos tras la final entre España y Argentina, Javier Bardem publicó un video para aclarar sus dichos. El actor ganador del Oscar buscó frenar la ola de cuestionamientos y diferenció de manera categórica al pueblo argentino del presidente Javier Milei.
¿Bardem versus Milei?
El conflicto se había originado durante una entrevista en la que el artista vinculó el posicionamiento internacional del mandatario con el clima adverso que enfrentó el seleccionado albiceleste en el estadio. Frente a la viralización de versiones falsas, Bardem decidió salir a fijar su postura.
"Decía que me parecía injusto que se la juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", expresó en su descargo en redes sociales.
Asimismo, el protagonista de Sin lugar para los débiles negó haber agraviado a la sociedad. "Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo. O racista; eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá. Por Argentina no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración", enfatizó.
Para cerrar su mensaje, Bardem destacó el valor histórico del país en materia de justicia. Consideró que el proceso de reparación sobre la última dictadura militar es una "inspiración" internacional y un modelo que lamentó no ver replicado en España.
La postura polémica de Bardem que lo hundió por completo
La controversia con Bardem comenzó cuando difundió en Instagram una publicación que atribuía la victoria del seleccionado español sobre Argentina a un triunfo "contra el racismo", lo que desató un fuerte repudio de los usuarios argentinos por interpretarlo como una acusación directa hacia el país.
Posteriormente, en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, el actor explicó que su decisión de alentar activamente a España se debió a su rechazo político hacia el presidente Javier Milei. Bardem, un firme defensor de la causa palestina, cuestionó los lazos diplomáticos del mandatario argentino con Israel y Estados Unidos, y sostuvo que el respaldo del Ejecutivo local al primer ministro Benjamín Netanyahu generó un clima de hostilidad internacional hacia el equipo argentino.