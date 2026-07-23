Silvestre y La Naranja vuelve a Buenos Aires con un recital especial: todos los detalles de su regreso

Silvestre y La Naranja volverá a presentarse en Buenos Aires con un recital que iniciará el cierre de la etapa de "Alter Ego" y comenzará a anticipar el nuevo material discográfico en el que trabaja la banda. Conocé todos los detalles de la nueva fecha.

El grupo integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida regresará a los escenarios porteños luego de un año sin tocar en la ciudad, tras una gira internacional que incluyó presentaciones en México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Colombia .

Este jueves, la banda anunció un show para el próximo 17 de octubre en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Las entradas estarán disponibles desde el viernes 24 de julio a las 12 y podrán adquirirse exclusivamente a través de Passline .

La presentación en C Art Media marcará el inicio de la despedida en Buenos Aires de "Alter Ego", un álbum que acompañó una extensa gira internacional con más de 30 conciertos en dos continentes .

Durante ese recorrido, la banda interpretó canciones como "Prisionero perfecto", "Invencibles" y "Adicto al temblor", que se consolidaron entre las más reconocidas de su repertorio.

El regreso a los escenarios porteños

Sobre el reencuentro con su público, los integrantes de la banda expresaron: "En septiembre se cumplirá un año del último show en Buenos Aires. Componer y estar en estudio nos encanta, lo disfrutamos y es una parte re importante y linda de la música. Pero tocar en vivo te completa de una forma que es muy difícil de explicar. Más tiempo no puede pasar. Nos queremos volver a ver".

Con este anuncio, Silvestre y La Naranja confirmó su regreso a Buenos Aires para reencontrarse con sus seguidores y comenzar una nueva etapa después de un año de intensa actividad internacional.