Silvestre y La Naranja vuelve a Buenos Aires con un recital especial: todos los detalles de su regreso
La banda volverá a los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires tras un año de ausencia con un recital que anticipará el camino hacia su próximo material discográfico.
Silvestre y La Naranja volverá a presentarse en Buenos Aires con un recital que iniciará el cierre de la etapa de "Alter Ego" y comenzará a anticipar el nuevo material discográfico en el que trabaja la banda. Conocé todos los detalles de la nueva fecha.
El grupo integrado por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida regresará a los escenarios porteños luego de un año sin tocar en la ciudad, tras una gira internacional que incluyó presentaciones en México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Colombia.
Cuándo y dónde tocará Silvestre y La Naranja
Este jueves, la banda anunció un show para el próximo 17 de octubre en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Las entradas estarán disponibles desde el viernes 24 de julio a las 12 y podrán adquirirse exclusivamente a través de Passline.
El comienzo del cierre de "Alter Ego"
La presentación en C Art Media marcará el inicio de la despedida en Buenos Aires de "Alter Ego", un álbum que acompañó una extensa gira internacional con más de 30 conciertos en dos continentes.
Durante ese recorrido, la banda interpretó canciones como "Prisionero perfecto", "Invencibles" y "Adicto al temblor", que se consolidaron entre las más reconocidas de su repertorio.
El regreso a los escenarios porteños
Sobre el reencuentro con su público, los integrantes de la banda expresaron: "En septiembre se cumplirá un año del último show en Buenos Aires. Componer y estar en estudio nos encanta, lo disfrutamos y es una parte re importante y linda de la música. Pero tocar en vivo te completa de una forma que es muy difícil de explicar. Más tiempo no puede pasar. Nos queremos volver a ver".
Con este anuncio, Silvestre y La Naranja confirmó su regreso a Buenos Aires para reencontrarse con sus seguidores y comenzar una nueva etapa después de un año de intensa actividad internacional.