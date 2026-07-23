El restaurante de Palermo que invita a recorrer el mundo del vino sin ser experto

La oferta gastronómica porteña no deja de reinventarse, pero pocas propuestas buscan cambiar la lógica con la que se vive una salida a comer. Esa fue la idea de Andrés Martín Massa cuando abrió Wino - Resto Wine , un año atrás: crear un lugar donde el vino no sea un complemento de la comida, sino el punto de partida de toda la experiencia .

" Wino es un restaurant donde el concepto principal es el vino al 100%. Desde que ingresás, el vino está presente visualmente en todos lados", explicó el fundador del restaurante, ubicado en Thames 1347, Palermo, en diálogo con MDZ .

Massa define a Wino como un "Resto Wine", una categoría que asegura no encontrar todavía en Buenos Aires. " No somos un wine bar, somos un Resto Wine. La oferta gastronómica está pensada para acompañar. Cuando llega el momento del servicio del vino, vas a encontrar muchas más opciones que en la comida ", explicó.

La propuesta culinaria, creada por el chef Federico Gauna, apuesta por una carta breve y dinámica, con platos para compartir, fuerte presencia de vegetales de estación y preparaciones de autor, sin dejar de lado carnes, pescados o mariscos. " Queremos que la complejidad gastronómica sea lo más sencilla posible. No buscamos una carta llena de descripciones interminables. Preferimos pocos ingredientes y una comunicación simple ", señaló.

La intención también es descontracturar el maridaje. "No queremos volver la experiencia algo tan técnico. La gente sale a disfrutar. Todos los platos pueden combinarse con todos los vinos que tenemos ", agregó.

Degustaciones, sommeliers y una cava abierta

Uno de los diferenciales del lugar son los "flights" o "vuelos de vinos", es decir, distintas propuestas para degustar cuatro vinos distintos sin necesidad de pedir una botella completa. "La idea es que la gente pueda comparar cepas, regiones o distintos Malbec y descubrir qué le gusta. Después, si quiere profundizar, nuestras sommeliers acompañan la experiencia hasta donde el cliente quiera", contó.

Las promos de vinos para grupos de amigos. Agustina Castro/MDZ

La experiencia continúa con una recorrida por la cava, donde los visitantes pueden conocer etiquetas de pequeños y medianos productores argentinos, además de una colección de vinos de guarda y una selección internacional. "No hacemos foco en la etiqueta, sino en lo que hay dentro de la botella. Si después la persona quiere conocer la historia del vino, acercamos la botella y seguimos conversando", explicó.

La filosofía también se refleja en la selección de bodegas. "Tratamos de apoyar a pequeños y medianos productores. Queremos que la gente descubra vinos que quizás nunca probó y que encuentre alguien que la asesore, porque la mayoría busca justamente eso", dijo Massa en diálogo con esta periodista.

Wino - Resto Wine Agustina Castro/MDZ

Mucho más que un restaurante

Además del salón principal, Wino organiza degustaciones, lanzamientos de bodegas, cumpleaños, eventos corporativos y encuentros temáticos vinculados al mundo del vino.

Las firmas de los que pasaron por Wino - Resto Wine. Agustina Castro/MDZ

El espacio también fue concebido como una experiencia visual. Los murales de la artista Victoria Ferreira homenajean a viñateros, enólogos y comunicadores históricos como Susana Balbo, Eduardo López, Miguel Brascó, Fabricio Portelli y Elisabeth "La Checa" Checa, mientras que la arquitectura fue diseñada para reforzar una atmósfera cálida e íntima.

Matías Iwao, Tim Atkin, Fabricio Portelli y Andrés Martín Massa en Wino Resto Bar. Instagram @wino.restowine

De un hobby a un proyecto de vida

Antes de abrir Wino, Massa trabajó en negocios tan diversos como lavanderías, locales gastronómicos, emprendimientos inmobiliarios y construcción. Su vínculo con el vino comenzó como un pasatiempo que terminó convirtiéndose en una profesión. "Lo que empezó como un hobby hoy es mi principal emprendimiento. Cuando estudiás vino aprendés historia, geografía, química, biología... descubrís un mundo nuevo", aseguró.

Esa curiosidad lo llevó primero a organizar degustaciones privadas con Espacio Cava y luego a concretar el proyecto que imaginaba desde hacía años. Hoy, con un restaurante consolidado en Palermo y casi 600 reseñas en Google con una valoración de 4,9 estrellas, ya piensa en el siguiente objetivo.

"Sueño con que Wino rompa ese punto de inflexión y sea un lugar súper conocido en Buenos Aires, con un gran nivel de servicio y mucho alcance al público. Hay lugares que te marcan el rumbo y sería lindo llegar a ese objetivo", concluyó.