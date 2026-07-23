El Metrotranvía se encuentra con servicio reducido: recorridos y paradas disponibles
La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) informó que este jueves por la mañana el servicio se verá afectado por problemas técnicos.
La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) comunicó que este jueves por la mañana el recorrido del Metrotranvía se verá afectado por problemas técnicos. Es por eso que se aclara que el Metrotranvía circula únicamente desde Estación Gutiérrez hasta el Parador Moldes.
Desde el STM aclararon que se va a informar cuando se restaure el servicio a Las Heras.