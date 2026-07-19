Metrotranvía al Aeropuerto: frecuencias exclusivas, viajes directos desde Capital y más seguridad

Las obras de la ampliación del Metrotranvía avanzan al norte y al sur en el Gran Mendoza, con una inauguración que se prevé para el mes de octubre de algunos tramos en Godoy Cruz, hasta la Estación Benegas , mientras se mantienen los trabajos en el sur hasta Luján y en el norte hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

A pesar de que aún falta por lo menos un año para que finalice la obra completa, en el Poder Ejecutivo ya comienzan a planificar o al menos a ensayar posibilidades para lo que será un servicio muy publicitado por el Gobierno: la llegada del transporte público vial al Aeropuerto, lo que posicionará a Mendoza como una de las provincias con mejores conexiones, tanto para turistas como de propios mendocinos que también tomen vuelos.

En este caso, el Gobierno prevé que toda la traza del Metrotranvía se maneje con servicios regulares, a excepción de la Estación Aeropuerto, que a priori tendrá viajes exclusivos, con menos frecuencias y que será directo desde la Estación Mendoza (ubicado en Las Heras y Belgrano de Ciudad de Mendoza).

De esta forma, la idea en mente es que haya un servicio completo, que abarque desde los ramales de Luján de Cuyo y Gutiérrez (Maipú) hasta la última estación de Las Heras antes del Aeropuerto, que será Newbery , un parador importante para una zona altamente concurrida de la comuna norteña, como lo es el Parque Industrial, donde se desempeñan unos 3.000 empleados todos los días.

Allí se instalará un ADV (Aparato de Vía) que es una herramienta que servirá para realizar cambio de vías y que las duplas puedan volver desde Newbery con dirección sur hacia la Ciudad de Mendoza y de allí nuevamente a Maipú o Luján de Cuyo.

Por esto, el Aeropuerto no será la última estación, sino un parador con un servicio reducido, que se determinará a través de frecuencias que serán más espaciadas (cada 30 minutos o más), pero pensando también en el movimiento concreto del Aeropuerto, tanto con los arribos como las salidas de aviones (habrá más frecuencias en momentos donde haya más actividad en la aeroestación).

Como se mencionó, todavía son algunos bosquejos que manejan desde el Ministerio de Gobierno, pero corre con ventaja el hecho de un servicio irregular, con frecuencias unidas al movimiento aeroportuario y con traslados directos y sin paradas desde el Aeropuerto hasta la Estación Mendoza y viceversa.

Además, en el Poder Ejecutivo sostienen que el servicio del Aeropuerto lo utilizará, lógicamente, aquella persona que deba movilizarse exclusivamente a esa zona, por lo que dicen, por un lado, que "la mayoría de los turistas se movilizarán al microcentro cuando lleguen al Aeropuerto de Mendoza"; al igual que en su retorno.

Preocupación por la seguridad

Pero también hay un factor que no se deja de lado en el Gobierno Provincial, y de hecho es parte esencial de los estudios del servicio de transporte, que es el que tiene que ver con la seguridad -o inseguridad- que puede otorgar o no viajar en el Metrotranvía, sobre todo con pasajeros y turistas que se movilizarán en este transporte público al llegar a Mendoza o también irse, y que en muchos casos lo hacen con objetos de valor.

Obras Metro Tranvia Aeropuerto Mendoza (4) Marcos Garcia / MDZ

Además de los controles policiales y la tecnología en seguridad, como videovigilancia o los propios paradores inteligentes, en el Gobierno entienden que un servicio cerrado con un punto de salida y llegada (Estación Mendoza-Aeropuerto) tendrá un mayor control de parte de la logística de seguridad de Mendoza, y no "dejar librado al azar" lo que pueda ocurrir en el resto de estaciones tanto de Capital como también de Las Heras.

Asimismo, también se estudia la posibilidad de dotar a la Policía de Mendoza de "vehículos biviales", con camionetas que puedan trasladarse tanto en calles normales, como también por vías férreas, gracias a un sistema de ruedas retráctiles para acceder a vías de trenes, y así mejorar la seguridad de toda la traza del Metrotranvía y zonas aledañas.

Marcos Garcia / MDZ

En términos de seguridad, hay otras obras complementarias que también se inaugurarán en los próximos meses. En conjunto con el nuevo taller del Metrotranvía que se monta en Gutiérrez, se remodelará el Puesto de Control Central construido en 2011, teniendo en cuenta que en vez de 11 duplas en simultáneo, en 2027 se deberá seguir el recorrido de por lo menos 35 duplas al mismo tiempo.

Obras en la Estación Mendoza del Metrotranvía. Prensa Gobierno

Allí se dotará también una sala de monitores con las más de 300 cámaras que se instalarán, para reportar información al CEO del 911.

Por otro lado, en lo relacionado a la inversión, es la más importante que está desarrollando el Gobierno Provincial, ya que se estima una erogación cercana a los U$S 200 millones sólo en la ampliación al norte y al sur. Parte de ese monto está siendo destinado a las obras "culturales" de las inmediaciones de la traza, como puentes, calles y ciclovías.

A la espera de la Marcha Blanca del Metrotranvía

Por supuesto, todo este análisis estará sometido a pruebas en las primeras semanas de la inauguración de la nueva traza, donde se aplicará la famosa "marcha blanca", que es el período de pruebas en circuitos ferroviarios nuevos.

Allí se analizará también el tema de las frecuencias, ya que lo que se quiere llegar es que la dupla que funcione como un expreso hacia el Aeropuerto, no quede detrás de una dupla que realiza el servicio regular con las paradas en todas las estaciones.

Obras Metro Tranvia Aeropuerto Mendoza 1 MDZ Marcos Garcia / MDZ

Será en ese momento donde se terminará de confirmar un servicio expreso y sin paradas, o con algunas detenciones en paradas clave de Ciudad y/o Las Heras.

Metrotranvía a Godoy Cruz y otra "planta de transferencia"

De lleno en las obras al sur que se inaugurarán, este tramo de tiene un avance del 81% y en octubre estará finalizada hasta la estación Benegas, donde habrá un nuevo parque de transferencia para aquellos que vinculen sus propios vehículos con el Metrotranvía.

Al igual que en Gutiérrez o en la estación Mitre de Godoy Cruz, en la estación Benegas se reacondicionará la playa de estacionamiento que actualmente funciona en el Parque Benegas, con seguridad durante todo el día y cámaras de seguridad.

De esta forma, aquellas personas que viven en las cercanías, podrán dejar sus vehículos (autos o motos) y tomarse las duplas hacia Ciudad de Mendoza, Maipú o Las Heras.

El nuevo tramo a inaugurar hacia fin de año tendrá seis nuevos paradores, que serán los siguientes hacia el Sur, siguiendo el nuevo ramal que sale desde el parador Pellegrini:

Chacabuco

Rivadavia

San Vicente

San Martín Sur

Trapiche

Estación Benegas

Luego quedarán otros seis paradores hacia Luján de Cuyo, que estarán finalizados ya a mediados del 2027 (junto con la ampliación al norte):