La Calera busca hacer historia en transparencia a nivel nacional

La ciudad es la segunda del país en certificar la norma ISO 37001 antisoborno. Ahora va por un hito que ningún municipio argentino logró antes: ser la primera en certificar compliance municipal en la Argentina.

La Calera quiere ser el primer municipio del país en certificar un Sistema de Gestión de Compliance. Si lo logra, ninguna otra ciudad argentina habrá llegado antes a ese estándar de integridad institucional. Y no sería casualidad: la gestión del intendente Fernando Rambaldi lleva años construyendo ese camino con medidas concretas que transformaron la forma en que funciona el Estado local.

¿Qué es el compliance y por qué le importa al vecino? El compliance es un sistema que obliga al Estado a cumplir sus propias reglas. Garantiza que los funcionarios actúen dentro de la ley, que los recursos públicos se destinen a lo que corresponde y que haya consecuencias reales cuando alguien no cumple. Para el vecino que paga sus impuestos, la diferencia es concreta: cada peso llega a donde tiene que llegar, en lugar de perderse en el camino.

La segunda ciudad del país en certificar ISO antisoborno La Calera ya dio el primer paso. Es la segunda ciudad del país en certificar la norma ISO 37001, el estándar internacional antisoborno, lo que significa que el municipio implementó y auditó externamente un sistema completo para prevenir, detectar y sancionar el soborno en toda su estructura.

Del fraude electoral a tener un régimen modelo Pero la transformación más llamativa no es esa. Hace apenas unos años, La Calera protagonizaba uno de los escándalos electorales más graves de la provincia: una denuncia penal ante la Justicia Federal reveló que al menos 35 personas fallecidas habían votado en elecciones entre 2016 y 2023, con más de 70 casos confirmados. Exfuncionarios omitían deliberadamente registrar las defunciones para mantener activos los documentos de los fallecidos en el padrón. Hoy, esa misma ciudad tiene uno de los regímenes electorales más modernos de Córdoba.

Jura de La Bandera en La Calera. Gentileza. El nuevo Régimen Electoral Municipal impulsado por Rambaldi incorpora numerosas medidas para evitar el fraude. Como nota principal, postula la utilización definitiva de la Boleta Única de Sufragio (BUS), un golpe directo al fraude electoral que evita la compra de votos, la entrega de boletas falsas, el robo de boletas, el voto en cadena y el fraude en la impresión. Además de combatir el fraude, es un sistema más amigable con el ambiente porque reduce la cantidad de papel y los costos de cada elección.