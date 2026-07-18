Ópera, mameluco y con Karina: cómo se prepara Javier Milei para la final del Mundial y la definición de la Scaloneta

El presidente Javier Milei ya palpita la final del Mundial de este domingo y miró este sábado el partido por el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra y Francia en la residencia de Olivos.

Como es habitual, sus fines de semana lo pasa con reuniones con economistas y amigos, con quienes suele escuchar ópera. Así vivió la espera del encuentro clave para la Scaloneta.

Tal como ocurrió durante todo el certamen, el mandatario seguirá el partido acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Nadie más tendrá ese privilegio. Prefiere la extrema intimidad.

También mantendrá una de sus cábalas más conocidas: volverá a usar el mameluco de YPF que luce desde el inicio del campeonato. El propio libertario explicó semanas atrás el origen de esa costumbre: "La única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más", contó en una entrevista tras la semifinal frente a Inglaterra.

Mientras tanto, el jefe de Estado prepara un decreto para que haya feriado o día no laborable entre el lunes y el martes, más allá del resultado del cotejo. La idea es una recepción masiva para el plantel.

Según indicaron fuentes oficiales, cualquier decisión será comunicada recién después de la final, a través de los canales oficiales y en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.

El presidente ya pronunció su idea de ofrecer la Casa Rosada para que los futbolistas utilicen el balcón presidencial para que sean reconocidos por una multitud. Todavía la AFA no se pronunció.

A su vez, se propuso un acto con un escenario central sobre la Avenida 9 de Julio y un mismo dispositivo pero en la Avenida del Libertador, que adelantó MDZ.

El Ejecutivo hace énfasis en la coordinación que encabeza la ministra Alejandra Monteoliva junto al Gobierno porteño y, además, las conversaciones abiertas con la provincia de Buenos Aires para organizar el despliegue.