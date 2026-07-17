Escenario, pantallas y el público sobre la Avenida del Libertador: el plan del Gobierno para recibir a la Scaloneta

MDZ adelantó que en la última reunión de seguridad, autoridades nacionales y porteñas pusieron arriba de la mesa esta idea, que promueve la Ciudad. Además de Balcarce 50 y la Avenida 9 de Julio, esta emblemática arteria de la zona norte de la Capital Federal reúne un consenso mayoritario, según pudo saber este medio, por lo que resta tener el pronunciamiento concreto de la AFA.

Se trata de la misma zona donde el piloto Franco Colapinto encabezó una exhibición de Fórmula 1 en abril, día que asistieron 600 mil personas. Si se confirmara este plan, habrá al menos dos grandes diferencias del dispositivo de aquella ocasión. El primero será que la Avenida del Libertador no se usará para que se muevan los futbolistas , sino que durante decenas de cuadras estarán los hinchas de la Selección, que tendrán pantallas gigantes para seguir de cerca lo que acontezca en el escenario donde estará el plantel .

En ese marco, no se considerarán demasiadas tribunas portátiles . Es posible que se coloquen algunos linderos a la plataforma principal para invitados especiales. El resto será el uso pleno de la extensión del pavimento.

De acuerdo con fuentes relacionadas a la logística, los jugadores arribarán en helicópteros al Campo Argentino de Polo , provenientes del predio de la AFA en Ezeiza, o, en su defecto, de alguno de los dos aeropuertos situados en el AMBA. De esta manera, se busca que puedan tener un camino allanado, sin impedimentos.

Por lo tanto, será un hecho que no se repetirá el uso de un micro descapotable, tal como sucedió en los festejos por el Mundial 2022, donde el equipo tuvo serios problemas para poder avanzar ante los millones de argentinos que se abalanzaban sobre ellos tras emprender las celebraciones.

Franco Colapinto encabezó una exhibición en abril en Buenos Aires Prensa GCBA

El antecedente de Franco Colapinto en la Avenida del Libertador

En ese Road Show de Colapinto, el trazado se extendió desde la intersección de Libertador y Sinclair hasta la zona de Casares y Ugarteche, para luego tomar un sector de Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, rodeando el Monumento a los Españoles. A bordo de un Lotus E20 de Fórmula 1 de 2012, con motor Renault V8 y los colores de Alpine, Colapinto realizó varias salidas a pista ante una multitud, en un evento que además contó con tribunas, sectores gratuitos, fan zones, pantallas gigantes, escenarios y actividades recreativas para el público.

También se cerraron carriles, bicisendas y accesos para permitir el armado de tribunas, escenarios, vallados, zonas VIP y dispositivos de seguridad, mientras que el domingo del evento el perímetro permaneció prácticamente blindado para garantizar la circulación del monoplaza y la asistencia de cientos de miles de espectadores.

Qué pasará tras la final del Mundial 2026: ¿habrá "feriado" o se trabajará?

MDZ adelantó que el Gobierno prevé decretar un feriado o día no laborable para facilitar el acercamiento de la población a este evento, independientemente a cuál sea el resultado. Podría dictarse el lunes o martes, o ambos días. De hecho, esta recepción a la Selección todavía no tiene día confirmado, aunque toma con fuerza un recibimiento pleno el martes para garantizar un mínimo descanso de los futbolistas.