ATE aceptó la propuesta de aumento salarial del Gobierno: cuánto más ganarán los estatales

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) aceptó este jueves la propuesta de aumento salarial que negoció con el Gobierno , con subas que contemplarán todo el segundo semestre del año.

La propuesta contempla una suba del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026; pero tiene también algunos bonos que varían según cada trabajador.

De esta forma, los estatales que recibirán estos incrementos son los contemplados bajo el Régimen 15 de la Salud (no profesionales); la Administración Central y también los licenciados en Enfermería.

Además de estos acuerdos, el Gobierno sumó firmas de aumento salarial con gremios como el SUTE, en representación de docentes y celadores; con Sitravi, en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y con Funcionarios Judiciales.

“Estos acuerdos demuestran la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno Provincial con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores. En los próximos días vamos a continuar con las reuniones ya acordadas”, señaló la directora de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno, Mariana Lima.

Acuerdo de aumento salarial con ATE

Luego de idas y vueltas y propuestas rechazadas por el gremio que conduce Roberto Macho, el Poder Ejecutivo mejoró la oferta salarial este martes.

Esta nueva propuesta salarial aceptada consiste en:

7% de aumento para el mes de agosto, aplicado al básico de revista.

4% de aumento para el mes de noviembre, aplicado al básico de revista.

Se respetan las escalas porcentuales correspondientes.

Entrega de un bono no remunerativo y no bonificable, cuyos montos van desde $360.000 hasta $150.000, dividido en tres meses.

A su vez, se tomarán como base los haberes y el salario bruto percibidos por cada agente durante el mes de junio de 2026, excluyendo del cálculo de:

Las asignaciones familiares.

Los ajustes extraordinarios que pudieran haberse liquidado.

El adicional por Guardia, correspondiente al ítem 1606.

El bono mencionado comprende a la totalidad de los agentes y agrupamientos del sector de la Salud pertenecientes al Régimen 15; así como también licenciados en Enfermería y Administración Central, con diferencias en los bonos.

“Esta nueva propuesta es fruto de la pelea, la lucha, la firmeza y la gestión llevadas adelante, y por todos los compañeros y compañeras que acompañamos y sostuvimos la discusión en cada instancia paritaria”, señaló Macho.